Verspreiding coronavirus te volgen via riooldata

Het ‘coronadashboard’ van de rijksoverheid is uitgebreid met actuele meetgegevens van rioolwater op tachtig locaties, verspreid over het land. Dit geeft inzicht in de mate waarin het virus actief is in een gebied.

‘Door deze data te verzamelen en het aantal meetpunten uit te breiden, is op regionaal niveau steeds beter te zien of het virus ergens de kop opsteekt,’ schrijft het Rijk bij de bekendmaking. Volgens het RIVM valt een opleving van het virus eerder uit het rioolwater af te lezen dan uit het aantal gemelde besmetting.

Handvat voor bestuur

Het nieuwe instrument was eerder al aangekondigd als ‘handvat’ voor lokale bestuurders om coronamaatregelen op te baseren in de periode na de lockdown. De gegevens worden automatisch getoond bij de regio-informatie, zoals op deze pagina voor Amsterdam-Amstelland.

Het aantal meetpunten werd onlangs uitgebreid van 29 naar 80. ‘Daarmee wordt het rioolwater van ongeveer 10 miljoen mensen in Nederland op het coronavirus onderzocht. Uiteindelijk worden alle ruim 300 rioolwaterzuiveringsinstallaties aan het dashboard toegevoegd.’

Niet altijd aantoonbaar

De resultaten geven een indicatie van de coronaverspreiding, maar nog geen uitsluitsel. Daarvoor zou meer onderzoek noodzakelijk zijn. ‘Niet bij alle mensen die corona hebben is het virus aan te tonen in de ontlasting,’ luidt een kanttekening. Ook kampen bijvoorbeeld niet alle mensen die het coronavirus in hun ontlasting hebben met gezondheidsklachten.

Direct na de bekende eerste uitbraak in provinciestad Wuhan in China, toonden wetenschappers al aan dat het coronavirus ook in menselijke ontlasting aanwezig is. Nederlandse onderzoekers die al metingen deden naar drugsresten in het afvalwater, hebben hierop voortgeborduurd.