Kabinet geeft dringend advies voor ‘achter de voordeur’

Geen wettelijke maatregelen of ‘stok achter de deur’ waar veiligheidsregio’s om hadden gevraagd, wél een nieuw ‘dringend advies’ van het kabinet aan Nederland: vergeet borrels en feestjes even wegens corona, en beperk bezoek tot zes personen, afgezien van kinderen onder de 12 jaar.

Premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid gaven dinsdagavond een persconferentie na een dag van overleg over nieuwe maatregelen. ‘Het gaat niet goed met de ontwikkelingen rond het coronavirus in ons land. Als we niet oppassen, zijn we binnen afzienbare tijd weer terug bij af. Daarom heeft het kabinet vanavond aanscherpingen aangekondigd,’ zo vat de regering haar eigen verhaal samen.

Privésfeer boosdoener

De ‘aanscherpingen’ bestaan meer precies uit advies. De deskundigen van het Outbreak management team hebben het kabinet verteld ‘dat het vooral misgaat in de privésfeer, achter de voordeur. Bij familiebijeenkomsten, verjaardagsfeestjes, buurtborrels en in vriendengroepen. Dat is op dit moment de bron van de meeste besmettingen.’ Maar daar kan het kabinet nu net weinig uithalen, pogingen daartoe kregen eerder al zware kritiek vanwege het grondwettelijke recht op privacy.

De premier erkende dat achter de voordeur het aantal mensen niet is te controleren of handhaven. Ingrijpen bij privéfeestjes kán de politie al wel, als er bijvoorbeeld sprake is van overlast, zei hij daarbij. Maar Rutte heeft er vertrouwen in dat mensen zich aan de adviezen en maatregelen zullen houden. ‘Ik ben daar niet bezorgd over. Ik ga de samenleving niet smeken iets te doen.’ Volgens Rutte zijn er positieve ervaringen met zulke oproepen van het kabinet.

Feestjes naar horeca

Bedenk ook even vooraf wie je uitnodigt en houd afstand, benadrukt de overheid. De instructie voor wie mensen over de vloer vraagt, luidt: ‘Daarbij moet vooraf worden gevraagd, of iedereen klachtenvrij is. Natuurlijk moet altijd anderhalve meter afstand worden gehouden.’ Wie toch iets te vieren heeft, zou beter overwegen de horeca in te schakelen: ‘Ga voor feestjes, borrels en andere bijeenkomsten voor grote groepen liever naar een horecazaal, waar meer ruimte is en iedereen een vaste zitplaats heeft.’