Kabinet bespreekt nieuwe coronamaatregelen

Het kabinet spreekt dinsdag over nieuwe maatregelen die nodig zijn om de verspreiding van het coronavirus weer in te dammen. Als het aan de veiligheidsregio’s ligt, komt er tóch een ‘stok achter de deur’ om thuisquarantaine te kunnen afdwingen.

Vanavond geven premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid een persconferentie over de aanpak van het toenemende aantal besmettingen. Voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad, de koepel van de veiligheidsregio’s, krijgt vanuit heel Nederland signalen dat mensen die in risicogebieden zijn geweest niet thuis willen blijven.

‘Proefsgewijs’ controleren

Ook komt het voor dat mensen zich bijvoorbeeld niet de volle twee weken hieraan houden. ‘Ik zou graag proefsgewijs willen kunnen controleren of iemand thuis zit. Dat kan betrekkelijk overzichtelijk,’ zegt Bruls daarover. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag laat weten dat hij een ‘sanctie’ wil kunnen opleggen. De Jonge wilde onlangs al het strafrecht erbij halen, maar dat stuitte op weerstand in de Tweede Kamer.

Aanpak brandhaarden

De veiligheidsregio’s bespreken de mogelijkheden ook met minister van Justitie Grapperhaus. ‘Wij moeten de crisis verder bezweren en het virus eronder krijgen, net als voor de zomer,’ zei De Jonge van tevoren. Mogelijk komen er volgens hem ‘maatwerkoplossingen’, omdat de heropleving zich concentreert in een aantal lokale brandhaarden. ‘Wij gaan vanavond eerst de cijfers en de verschillen duiden.’

Badplaatsen

De badplaats Zandvoort is een van de nieuwe brandhaarden voor het coronavirus, zo blijkt uit de cijfers. Afgelopen week zijn daar 24 nieuwe gevallen ontdekt, een toename van 52 procent. Daarmee is Zandvoort een van de snelste stijgers in de gemeentelijke gegevens van het RIVM. Ook in kuststad Den Haag loopt de teller snel op.