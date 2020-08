Nog geen verplichte quarantaine coronacontacten

Minister De Jonge van Volksgezondheid wil langer nadenken over een quarantaineverplichting voor mensen die contact hebben gehad met een met corona besmet persoon. Hij kreeg in de Tweede Kamer veel kritiek op het voorstel. Voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls wil juist dat De Jonge haast maakt met de invoering, terwijl boa-bonden zich zorgen maken over de handhaving.

De Jonge wil onder meer eerst advies inwinnen bij het Outbreak Management Team (OMT) over de noodzaak van de maatregel. En dan wil hij er ‘over enkele weken’ ook nog over in debat met de Tweede Kamer. De bewindsman verraste de Kamer dinsdag met de aankondiging dat hij het al volgende week strafbaar wilde stellen als mensen die een besmettingsrisico hebben gelopen, niet in quarantaine gaan.

Wet Publieke Gezondheid

Dat kwam hem gisteren tijdens een Kamerdebat over het coronavirus op veel kritiek te staan. De Jonge erkent dat dwang wellicht niet de beste manier is om mensen van wie niet vaststaat dat zij het virus hebben, ertoe te bewegen binnen te blijven. De minister blijft er wél bij dat mensen na een positieve test verplicht in quarantaine moeten. De huidige wetgeving biedt de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s al mogelijkheden om dat af te dwingen onder de Wet Publieke Gezondheid.

Als het aan het kabinet ligt krijgen de veiligheidsregio’s de mogelijkheid om, op basis van dezelfde wet, contacten te verplichten om zelf ook in quarantaine te gaan. De details moeten nog worden uitgewerkt. Hoe het wordt gehandhaafd bijvoorbeeld en wat voor straf op overtreding komt te staan. Volgens het ministerie is het de bedoeling om de naleving steekproefsgewijs te controleren. De controle zal een taak van de veiligheidsregio’s worden, en het is aannemelijk dat daarbij een rol is weggelegd voor de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s).

Veiligheidsberaad

Voorzitter van het veiligheidsberaad Hubert Bruls vindt het jammer dat De Jonge langer de tijd wil nemen. Bruls is voorstander van een verplichte thuisquarantaine en vindt het een belangrijke maatregel om het virus in te dammen. Hij had dan ook gehoopt dat dat uit het debat van gisteren was gekomen, liet zijn woordvoerster weten. Zij voegde eraan toe dat nu aan de slag wordt gegaan met de uitkomst van dit debat om invulling te geven aan de maatregelen die nodig zijn.

Bruls, tevens voorzitter van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid zou ‘héél teleurgesteld’ zijn als de Tweede Kamer uiteindelijk niet akkoord gaat met een wetswijziging die het snel opleggen van een quarantaineplicht mogelijk maakt, stelt hij in het AD. ‘De handhaving vindt vooral plaats door politie en buitengewoon opsporingsambtenaren, lijkt me. Dat zal steekproefsgewijs gaan. En wie zich vanaf het begin aan de regels houdt, zal helemaal niet met de plicht te maken krijgen.’

De meeste voorzitters van de veiligheidsregio’s hebben ondertussen grote twijfels over de uitvoerbaarheid van de maatregel, blijkt uit een rondgang van de Volkskrant.

Niet handhaafbaar

De Tweede Kamer staat niet achter de verplichte quarantaine voor contacten. Niet alleen de oppositie, maar ook regeringspartij D66 toonde zich tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer erg kritisch. PVV-leider Geert Wilders heeft geen goed woord over voor de maatregel. ‘Disproportioneel en niet handhaafbaar,’ oordeelt hij. ‘Niet thuisblijven wordt strafbaar gesteld, voor mensen die vaak niet eens ziek zijn. Krijgen die dan een agent of boa voor de deur? Waanzin!’

Genoeg taken

Ook de boa-bonden staan niet te springen om de boa’s de controle van een verplichte quarantaine te laten uitvoeren, omdat zij al genoeg taken hebben. Voorzitter Richard Gerrits van vakbond BOA ACP: ‘Het is geen goed idee als dat alleen op het bordje van de boa’s komt te liggen,’ zegt Gerrits. ‘Die worden al genoeg belast.’

De voorzitter meent dat als controle bij mensen thuis zal plaatsvinden, dat eerder een taak is voor de politie. ‘Die is gewend bij mensen thuis te komen, boa’s zijn er meer voor de openbare ruimte.’ Als de taken in afstemming met de politie worden uitgevoerd, dan is het volgens Gerrits een ander verhaal. ‘Maar er is verder niets naar de boa’s hierover gecommuniceerd, dus wij zijn erg nieuwsgierig wat de precieze invulling gaat worden.’

Mondkapjesplicht

Voorzitter van de Nederlandse BOA Bond Ruud Kuin, vindt het een logische maatregel dat de quarantaine verplicht wordt gesteld. Als boa’s verantwoordelijk worden voor de controle, staan ze daarvoor open, maar het is voor hen wel ‘wéér een taak erbij,’ zegt Kuin. ‘Zij hebben het al extra druk in deze periode door onderbezetting en de extra taken die zij krijgen zoals het controleren van mondkapjes in winkelstraten.’

Over de lokale mondkapjesplicht is ook veel discussie, maar volgens De Jonge is deze niet ongrondwettelijk: ‘In tegenstelling tot de hoogleraren, meent het kabinet dat gelet op de bijzondere situatie waarin we ons bevinden bij uitzondering het inzetten van deze noodverordeningen tijdelijk mogelijk is,’ schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.