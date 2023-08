Opvang Oekraïners en derdelanders onderwerp Veiligheidsberaad

Het Veiligheidsberaad komt dinsdag in Utrecht bijeen om het dreigende tekort aan opvangplekken voor gevluchte Oekraïners te bespreken. Ook het einde van de tijdelijke bescherming van zogenoemde derdelanders uit Oekraïne staat op de agenda, laat een woordvoerster van het beraad weten. Demissionair staatssecretaris Van der Burg (Asiel) is ook bij de vergadering aanwezig.

Derdelanders zijn mensen die met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne woonden of werkten, maar niet van oorsprong uit dat land komen. Er zijn ongeveer 4650 derdelanders in Nederland. Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak is voor deze groep tijdelijke bescherming ingesteld, maar die regeling loopt op 4 september af.

Derdelanders

Vanaf dan kunnen derdelanders een gewone asielprocedure starten en vallen vanaf dat moment onder het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Gevluchte Oekraïners vallen niet onder het COA, want zij gelden als oorlogsvluchtelingen en daarvoor is een aparte regeling.

Ook kunnen derdelanders ervoor kiezen om terug te keren naar hun land van herkomst of een ander land. Eventueel kunnen zij daar een financiële vergoeding voor krijgen. Ze mogen in elk geval na 4 september niet in Nederland blijven zonder iets te doen, want dan zijn ze hier illegaal.

Asielprocedure

De groep die een asielprocedure start moet voor eind oktober uit de gemeentelijke opvang voor Oekraïners. Dat is temeer nodig omdat er een tekort aan opvangplaatsen voor Oekraïners dreigt. Het Veiligheidsberaad is sinds 1 juli niet meer verantwoordelijk voor de coördinatie van (nood)opvang van asielzoekers, maar wel voor opvangplaatsen voor gevluchte Oekraïners.

Cruciaal

Voorzitter van het Veiligheidsberaad Wouter Kolff gaf eerder namens de 25 burgemeesters in het beraad aan dat het ‘cruciaal is’ dat er een oplossing komt voor het migratievraagstuk. En ook dat vluchtelingen eerlijk over het land verdeeld worden. ‘Dit is overigens primair een zaak van Het Rijk en gemeenten. Het Veiligheidsberaad is het afgelopen jaar ingesprongen op een taak die daar niet thuishoort’.