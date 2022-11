Veiligheidsberaad kan zich vinden in plan crisisnoodopvang

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad ‘kunnen zich vinden in het Transitieplan crisisnoodopvang’. Dat bleek gisteren in een online vergadering met asielstaatssecretaris Van der Burg. Verder vinden ze de asielwet essentieel om uit de opvangcrisis te komen.

Met het Transitieplan crisisnoodopvang wordt volgens voorzitter Hubert Bruls invulling gegeven aan de eerder gemaakte bestuurlijke afspraken en een volgende stap gezet naar een stabiele opvang onder verantwoordelijkheid van het COA. ‘De veiligheidsregio’s willen uit de crisis en terug naar een normale situatie.’

Er ligt nu een basis voor een structurele oplossing, maar deze moet nog wel uitgevoerd worden. ‘Alle partijen moeten de komende tijd flink aan de slag om eindelijk uit de crisis te komen en blijven,’ aldus Bruls.

1 januari

Het Veiligheidsberaad gaf al meerdere malen aan van de crisisnoodopvang af te willen. Aanvankelijk zou de opvang per 1 januari van de veiligheidsregio’s terug naar het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaan. Maar het beraad was eerder nog niet tevreden met het plan van het Rijk en het COA om de huisvesting over te nemen.

Afbouwen

Begin november werden afspraken gemaakt om de crisisnoodopvangplekken langer open te houden. Deze zullen in principe per 1 april en uiterlijk 1 juli afgebouwd zijn. ‘Het gaat immers om een noodoplossing die niet wenselijk is voor de bewoners en tevens een buitengewone inspanning van veiligheidsregio’s en gemeenten vergt,’ aldus Van der Burg.

Nu ligt daarvoor het Transitieplan crisisnoodopvang, dat dinsdag werd besproken. Op 1 januari 2023 moeten regionale opvangplannen gereed zijn, gericht op het beschikken over voldoende opvangplaatsen vanaf 1 april 2023. Daarbij wordt ook het overdragen van de verantwoordelijkheid van noodopvang naar het COA meegenomen.

Uiterlijk 1 juli

De regionale plannen moeten perspectief bieden op structurele reguliere opvangplaatsen op langere termijn. Voor de korte termijn zal de opgave waarschijnlijk grotendeels ingevuld moeten worden met noodopvang. Het streven is dat de veiligheidsregio’s vanaf uiterlijk 1 juli 2023 geen enkele vorm van ondersteuning meer hoeven te bieden aan het COA.

Asielwet

Ook is het Veiligheidsberaad tevreden over het feit dat het voorstel voor de asielwet er nu ligt. ‘Veiligheidsregio’s willen zo snel mogelijk terug naar de normale bestuurlijke verhoudingen en daarmee uit de opvangcrisis’. Samen met de VNG en IPO maken ze een reactie voor de consultatie van het wetsvoorstel.