Overname crisisopvang door COA ‘nog niet per 1 januari’

De crisisnoodopvang van asielzoekers gaat per 1 januari waarschijnlijk toch niet van de veiligheidsregio’s terug naar het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De burgemeesters in het Veiligheidsberaad zijn nog niet tevreden met het plan van het Rijk en het COA om de huisvesting over te nemen.

‘Wij zijn er nog niet helemaal. Het is niet realistisch dat alles per 1 januari over is,’ zegt vicevoorzitter Henri Lenferink maandagmiddag na een overleg met staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid). Groot struikelblok is het aantal crisisnoodopvangplekken. Veel locaties waren tijdelijk en komen op termijn te vervallen. Daarvoor moeten alternatieven worden gevonden.

Nieuwe locaties

‘Wij moeten veel nieuwe locaties vinden met elkaar. Daaronder moeten wij samen de schouders zetten. Bij die zoektocht zijn gemeenten keihard nodig. Het COA kan niet uit zichzelf locaties uit de hoge hoed toveren. Overleg is altijd beter dan te zeggen: jullie zijn ervan, regel het.’

Sowieso moet volgens Lenferink het COA bij elk nieuw azc te rade gaan bij gemeenten.

Rooskleurig

De staatssecretaris ziet het rooskleurig in. Volgens hem zijn alle partijen ervan doordrongen dat veel plekken nodig zijn en dat iedereen hierin een taak heeft. Hoewel de burgemeesters ‘niet het gevoel hebben dat het per 1 januari kan’ hebben zij er wel vertrouwen in dat het zogeheten overgangsplan er snel komt. Dan kunnen de verhoudingen terugkeren naar normaal.

‘Het is niet de taak van veiligheidsregio’s om asielzoekers te huisvesten. Dat hebben wij gedaan omdat er een probleem was in Nederland,’ aldus Lenferink.