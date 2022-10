Asielwet over spreiding zo snel mogelijk naar Tweede Kamer

Staatssecretaris Van der Burg (Asiel) wil ondanks vertraging nog voor het herfstreces zijn wetsvoorstel naar de Tweede Kamer sturen over een betere spreiding van de opvang van asielzoekers over gemeenten. Hij hoopt dat de beide Kamers deze wet snel behandelen zodat die begin 2023 van kracht kan worden.

Dat zei Van der Burg vandaag tijdens een debat in de Tweede Kamer. Opvallend is dat de staatssecretaris eerder beloofde dat de wet vóór 1 oktober in consultatie moest zijn, maar dat dit nog niet het geval is. ‘Die afspraak ben ik inderdaad niet nagekomen,’ zegt hij daarover, ‘daarom moet het alsnog zo snel mogelijk gebeuren. Want daar ben ik het meeste mee geholpen, voldoende opvang van een bepaald niveau.’

Als reden voor de vertraging zegt de staatssecretaris ‘een kort en flauw antwoord is dat het voorstel nog niet door de ministerraad is.’ Op aandringen voegt hij toe: ‘Ik ben hem nog aan het vervolmaken om te zorgen dat hij in de Kamer voldoende steun krijgt.’

Motie

Ook de Tweede Kamer wil nog voor het herfstreces op 21 oktober het wetsvoorstel ontvangen waarin een ‘afdwingbare wettelijke taak voor gemeenten voor de opvang van asielzoekers’ is opgenomen. Een motie van GroenLinks en PvdA die daartoe oproept is aangenomen. De grootste coalitiepartij VVD stemde tegen, maar opmerkelijk genoeg had partijgenoot Van der Burg de motie namens het kabinet niet ontraden maar het oordeel aan de Kamer gelaten.

Dwang

Van der Burg hield zich op de vlakte of en hoe in deze wet een vorm van dwang om gemeenten over de streep te trekken komt. Dat ligt politiek gevoelig. Binnen de coalitie is vooral de VVD hier niet voor, hoewel VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans zich niet door de oppositie liet verleiden tot een definitieve stellingname. ‘De VVD ziet ook de noodzaak van spreiding van asielzoekers over Nederland, maar het gaat om de manier waarop dit gebeurt.’

Brekelmans wees erop dat dwang tot nu toe één keer is toegepast, in Tubbergen. ‘Je ziet wat voor lokale weerstand dit oproept en het draagvlak voor asiel ondermijnt. We moeten zoeken naar een manier waarop er meer spreiding is van asielzoekers en we tegelijk het draagvlak behouden, vindt hij. Brekelmans noch zijn partijgenoot Van der Burg ging in op vragen over een mogelijke weerstand van de VVD tegen de nieuwe wet en of daardoor vertraging is ontstaan.

Voor dwang

Met name de linkse oppositie is er voor om ‘een element van dwang’ op te nemen in de wet om de vele gemeenten over de streep te trekken die tot nu toe terughoudend zijn. De afgelopen tien jaar zouden ruim 190 gemeenten geen asielopvang hebben geregeld. De staatssecretaris wilde alleen kwijt dat er een wet nodig is ‘die werkt en die ertoe leidt dat meer gemeenten opvang bieden’.