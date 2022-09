Burgemeester Tubbergen tekent afspraken met Rijk over asielhotel

Burgemeester Haverkamp van Tubbergen is formeel akkoord met de opvang van maximaal 150 asielzoekers in de gemeente. Daarmee lijkt er groen licht te zijn voor het asielhotel in Albergen. Behalve van de lokale oppositie, die zich gepasseerd voelt. De vervolgprocedure roept nog vragen op.

De beperking tot 150 asielzoekers was een eis van Tubbergen. Staatssecretaris Van der Burg (Asiel) dacht eerder aan 300. De gemeente wilde daarnaast een einddatum voor de asielopvang afspreken, ‘maar daarvoor was geen ruimte bij het ministerie’, zo lichtte wethouder Bekhuis toe tijdens een raadsvergadering dinsdag.

Bestuursdwang

Vorige maand overviel Van der Burg de voltallige gemeente, inclusief het college. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bleek in stilte een hotel te hebben aangekocht in het plaatsje Albergen, om er enkele honderden vluchtelingen te huisvesten. De staatssecretaris koos voor deze aanpak in de ‘asielcrisis’, nadat het lokale bestuur een verzoek uit Den Haag had geweigerd.

De gemeenteraad en het college verenigden zich aanvankelijk tegen die bestuursdwang. Maar maandag ontvingen raadsleden de Kaderovereenkomst AZC Albergen in hun mailbox, getekend door de burgemeester. Dat kon geen verrassing meer zijn, meent het college, want de overeenstemming hierover met het Rijk was al bekendgemaakt.

‘Niet de afspraak’

In de raad onthield de coalitie zich van commentaar, maar de oppositie bleek wel degelijk verbaasd. ‘Wij hadden afspraken gemaakt dat u daarmee zou wachten, omdat we graag met buurtbewoners wilden spreken. U zou uw advocaat ook nog raadplegen over vragen die waren gesteld. Ik vind dit niet charmant, dit was niet de afspraak,’ zei Hans te Kolste (PvdA).

Ook Alexander Plegt van Lokaal Sterk voelt zich gepasseerd door het college: ‘Ik word niet goed genoeg geïnformeerd, dit zorgt voor een heel vervelend gevoel. De communicatie moet enorm verbeteren want dit gaat niet goed.’ Plegt wees erop dat burgemeester, staatssecretaris én een COA-bestuurder hun handtekening pal onder de verkeerde datum hebben gezet: 13 in plaats van 19 september. Een foutje, verontschuldigde de wethouder.

Onduidelijke procedure

Het vervolg roept ook nog vragen op. Volgens een raadsbrief zou een eerste vergunningaanvraag, om te mogen afwijken van het bestemmingsplan, zijn ingediend. De wethouder kon dit echter niet bevestigen. Om de eerste vergunning toe te kennen, moet de raad een ‘voorbereidingsbesluit’ intrekken, dat als obstakel voor het Rijk was opgeworpen.

Daarna komt de omgevingsvergunning voor het asielhotel aan de orde. Over de procedure hiervoor circuleren verschillende lezingen. Zo zou niet de gemeente maar de minister deze vergunning verstrekken aan het COA. Maar in de recente brief aan de raad lijkt het tóch de gemeente te zijn die beschikt. Volgens het college is er gewoon ‘bezwaar mogelijk conform de geldende procedures’.