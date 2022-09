Maximaal 150 bewoners in asielhotel Tubbergen

De gemeente Tubbergen, het Rijk en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hebben overeenstemming bereikt over de opvang in het zogenoemde ‘asielhotel’ ’t Elshuys in het dorp Albergen. Er worden maximaal 150 asielzoekers in het hotel ondergebracht. De verwachting is dat in oktober de eerste bewoners in Albergen zullen arriveren, zo meldt de gemeente.

Alle bewoners zullen in het bestaande gebouw worden ondergebracht. Er komen dus geen tijdelijke woonunits naast het hotel. ‘Daarmee ontstaat een opvanglocatie die past bij de schaal van Tubbergen,’ aldus de gemeente. Verder is afgesproken dat ongeveer een derde van de bewoners zal bestaan uit mensen die wel een verblijfstatus, maar nog geen definitieve woning hebben.

Gesprekken

Het COA kocht het hotel zonder medeweten van de gemeente om daar tot driehonderd asielzoekers in onder te brengen. Dat zorgde voor veel onrust en boosheid in het Twentse Albergen. Er werd meerdere keren gedemonstreerd bij het hotel. De eigenaresse probeerde nog onder de verkoop uit te komen.

Vorige week ging staatssecretaris Van der Burg (Asiel) met onder meer de gemeenteraad het gesprek aan om te luisteren naar de zorgen. Dinsdag nam de raad een motie aan dat er in het hotel maximaal 150 asielzoekers mogen komen.

Harde woorden

‘De laatste veertien dagen zijn er veel gesprekken gevoerd met onze inwoners, de gemeenteraad, de staatssecretaris en het COA. Daarbij zijn soms harde woorden gevallen,’ aldus burgemeester Wilmien Haverkamp. Naast de omvang van de opvanglocatie zijn er afspraken gemaakt over een groot aantal andere zaken.

Omwonenden, Dorpsraad Albergen en de inwoners van gemeente kunnen onder andere meedenken over een uitgebreid Veiligheidsplan, een Ontmoetings- en activiteitenplan en het instellen van een begeleidingsgroep. ‘Ik weet zeker dat veel inwoners van Tubbergen willen meehelpen om het verblijf in onze opvanglocatie zo aangenaam en nuttig mogelijk te maken. Omkijken naar elkaar, elkaar verder helpen; dat past in het noaberschap waar onze regio bekend om staat,’ aldus Haverkamp.

Bestuursovereenkomst

In de bestuursovereenkomst die de gemeente afsluit met het COA wordt een financiële regeling met het Rijk vastgelegd. Daarin staat dat de gemeente Tubbergen en haar inwoners geen financieel nadeel ondervinden van de komst van deze opvang. Als blijkt dat opvang in Albergen voor een langere periode niet nodig is, dan treedt het COA als eerste in overleg met de gemeente Tubbergen over de toekomst van het pand. Ook dat wordt opgenomen in de bestuursovereenkomst.

Compromis

De staatssecretaris is tevreden met de overeenkomst. Het compromis om 150 asielzoekers op te vangen is lager dan het maximum van 300 dat hij eerst beoogde, maar dat heeft hij liever dan dat er dwang nodig was geweest. ‘Onderhandelen is compromissen sluiten en compromissen sluiten betekent dat je ook moet toegeven, anders sluit je geen compromis,’ aldus Van der Burg.

Hij is niet bang dat het weinig indruk maakt op andere gemeenten dat het kabinet water bij de wijn heeft gedaan. ‘Juist niet, dit laat zien dat er afspraken te maken zijn.’ Van der Burg sluit dwang nog steeds niet uit om opvangplekken te regelen. ‘Maar het is heel fijn als het niet hoeft.’