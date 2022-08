Van der Burg schrapt ‘weigergemeente’ uit vocabulaire

Foto: Twitter gemeente Tubbergen

Staatssecretaris Van der Burg (Asiel) zal nooit meer het woord ‘weigergemeente’ in de mond nemen. Hij kan zich niet herinneren dat hij dat de afgelopen twee weken heeft gedaan, maar wil ‘geen gedoe’ over woorden. ‘Ik neem het woord terug en zal dat nooit meer gebruiken.’

Dat zei hij dinsdagavond op de extra raadsvergadering in Tubbergen over het asielzoekerscentrum in een hotel Albergen. Er is veel te doen over de eerste door het kabinet afgedwongen locatie voor een asielzoekerscentrum. Van der Burg bezocht de vergadering om met de gemeenteraad en omwonenden in gesprek te gaan over het besluit.

‘Als je een klotebesluit neemt voor mensen moet je zelf ook de ballen hebben om het te komen uitleggen,’ zei de staatssecretaris. De boodschap van de raad en insprekers was unaniem, ‘dit is niet wat ze willen.’

De gemeenteraadsvergadering in Tubbergen stond vanavond in teken van de komst van het azc in Albergen. Heb begrip voor de geuite emoties en de vragen die gesteld werden. Wat nu centraal staat: in gesprek blijven en goede afspraken maken. Nogmaals dank voor de ontvangst. pic.twitter.com/XsdJSjFDP9 — Eric van der Burg (@StasJenV) August 23, 2022

Weigergemeente

Raadsleden en de eerste inspreker Hennie de Haan waren uiterst geïrriteerd over het predicaat ‘weigergemeente’ dat Tubbergen kreeg omdat de gemeente niet uit eigen beweging asielzoekers wilde opnemen. Het terugnemen van dat woord – ‘als ik dat woord al gebruikt heb’- was een van de handreikingen die Van der Burg probeerde te doen.

Zwaar klote

Van der Burg nam de tijd om de noodzaak toe te lichten tot asielopvang. Sommige opmerkingen vallen bij de aanwezigen in de raadszaal niet in goede aarde. ‘Nee, ik heb niet zelf de locatie bekeken’ leverde hem hoongelach op. ‘Zwaar klote’ noemde hij het verhaal over twee bejaarde omwonenden, die straks hun hondje niet meer durven uitlaten. Maar asielzoekers moeten worden opgevangen. ‘Ik weet dat ik u niet kan overtuigen. Ik leg u uit waarom ik doe wat ik doe.’

De staatssecretaris houdt vast aan zijn besluit. Hij heeft ‘nadrukkelijk aangegeven’ dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) het hotel in Albergen heeft gekocht om er asielzoekers te gaan huisvesten en ‘dat gaat ook gebeuren. Over hoe je dat doet, daar ga ik het met het gemeentebestuur over hebben.’

Democratische rol

Het college van burgemeester en wethouders, Van der Burg en het COA moeten binnen vijf dagen met elkaar om tafel om op een ‘zorgvuldige manier’ een gesprek te voeren. De motie die hiertoe oproept werd tijdens de raadsvergadering door de voltallige gemeenteraad ingediend. De staatssecretaris wordt in de motie expliciet opgeroepen om het gemeentebestuur van Tubbergen in staat te stellen zijn democratische rol te vervullen.

De raad van Tubbergen staat voor humane asielopvang, waarbij ook bijvoorbeeld de zorg en onderwijs geregeld worden, zei CDA-fractievoorzitter Christel Luttikhuis namens de hele raad. Zodra de vergunning voor het azc in het hotel in Albergen rond is, naar verwachting over vier weken, komen er eerst statushouders, zei Van der Burg. Na een verbouwing volgen asielzoekers.

Bloedserieus

In de tweede termijn van de raad werden flink wat kritische vragen afgevoerd op de staatssecretaris. De raad betwijfelt de juridische houdbaarheid van het dwangmiddel dat Van der Burg inzet. Maar de staatssecretaris wil vooralsnog niet van wijken weten. ‘Ik neem u bloedserieus, maar ik doe niet alles wat u wilt.’

Tweede keer

De bewindsman herhaalde dat hij hoopt dat hij niet een tweede keer een gemeente tot asielopvang hoeft te dwingen. ‘Ik hoop dat ik met heel veel gemeenten de komende tijd op vrijwillige basis kan zeggen: ‘we doen een paar honderd plekken daar en een paar honderd plekken daar’, ook afhankelijk van de grootte van de gemeente.’

Ter Apel

Dat er nieuwe plekken nodig zijn is inmiddels duidelijk. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben in de nacht van dinsdag op woensdag ongeveer zevenhonderd mensen buiten geslapen. Een woordvoerster van de gemeente noemt het een ‘schrijnende situatie’. Burgemeester Jaap Velema doet nadrukkelijk een oproep aan Den Haag, de provincies en gemeenten om ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het asielvraagstuk.

Volop bezig

Van der Burg zegt ‘volop bezig’ te zijn met een tijdelijke extra opvanglocatie in de buurt van Ter Apel. Daar zouden asielzoekers voor korte tijd opgevangen kunnen worden als ze niet meteen terecht kunnen bij het aanmeldcentrum. De staatssecretaris zegt dat hij gesprekken voert over zo’n tijdelijke opvangplek. Deze locatie moet niet in Ter Apel zelf komen, want het dorp is al overbelast, maar in een gemeente die niet te ver weg ligt.

De bedoeling is dat mensen die zich willen aanmelden voor een asielprocedure, eerst even naar de nieuwe locatie gaan als het aanmeldcentrum te vol is. Ze kunnen daar slapen en worden daarna overgebracht naar Ter Apel. De bewindsman weet niet zeker of het lukt. ‘Ik hoop het, maar voor verwachten heb ik iets meer nodig.’