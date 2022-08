Verdeeldheid over aanpak asielcrisis

Partijen in de Tweede Kamer zijn verdeeld over de aanpak van de asielcrisis. De dwangmaatregel die voor het eerst in Tubbergen is ingezet, ligt het CDA zwaar op de maag. D66 vindt dat gemeenten ‘meer in de melk te brokkelen moeten krijgen over hoe de opvang eruitziet’. De SP wil snel een debat over ‘het falende asielbeleid’.

D66-Kamerlid Podt vindt dat asielstaatssecretaris Van der Burg verder moet op de ‘twee sporen’ die hij is ingeslagen. ‘Het ene is de oplossing: de wet die in voorbereiding is voor een betere verdeling over de gemeenten.’ Ze vindt dat de financiering beter moet worden geregeld, en wil gemeenten evenredig verantwoordelijk maken voor een deel van de opvang.

Zolang dat niet geregeld is, is ze blij met het ‘tweede spoor’, waarbij het kabinet gemeenten dwingt om mensen op te vangen, zoals in Tubbergen. Het CDA heeft daar juist moeite mee en stelde schriftelijke vragen over de ‘casus’ Tubbergen aan Van der Burg. ‘Het is helder dat we gewoonweg plekken nodig hebben, maar mij is onduidelijk hoe de staatssecretaris het draagvlak van onderop heeft proberen te verkrijgen en hoe hij is uitgekomen op deze plek,’ zegt CDA-Kamerlid Kuik.

Rol gemeenten

De CDA-fractie vindt het getuigen van onbehoorlijk bestuur, als een gemeente niet vooraf wordt geïnformeerd over een afgedwongen asielzoekerscentrum. De partij wil dat gemeenten en veiligheidsregio’s het recht hebben om met een reëel alternatief te komen.

Gemeenten die asielzoekers moeten opvangen, ‘moeten meer in de melk te brokkelen krijgen over hoe die opvang eruit ziet,’ zegt D66’er Podt. ‘Een gemeente hoeft bijvoorbeeld niet honderd mensen op te vangen op één locatie, maar moet ook kunnen kiezen voor drie keer ruim dertig mensen.’ Podt denkt dat gemeenten de opvang zo beter kunnen laten aansluiten op de lokale situatie.

VVD ontevreden

De VVD wil op dit moment niet ingaan en ook niet vooruitlopen op verschillende asielmaatregelen, zegt VVD-Kamerlid Brekelmans. Een week geleden zei hij dat een asielstop geen taboe is voor zijn partij. VVD-partijleden door heel het land zijn ontevreden over de asielaanpak. Verschillende lokale afdelingen lieten dat weten via stevige brieven aan de Kamerfractie.

Kamerdebat

Omdat het asielbeleid van het kabinet ‘gierend uit de klauwen loopt’, diende SP-Kamerlid Jasper van Dijk woensdag Kamervragen in en een verzoek voor een Kamerdebat. Directe aanleiding voor Van Dijk zijn de ruim 700 asielzoekers die in Ter Apel buiten op het gras moesten slapen. Daarbovenop komt het overlijden van een drie maanden oude baby. ‘De ellende neemt alleen maar toe.’

Artsen zonder Grenzen

De situatie in Ter Apel is zo ‘ongekend en verontrustend’ dat Artsen zonder Grenzen voor het eerst in Nederland hulp gaat bieden. ‘De Nederlandse overheid slaagt er niet in om deze kwetsbare groep menswaardige leefomstandigheden te bieden,’ aldus de organisatie. Artsen zonder Grenzen verleent medische en psychologische zorg buiten de poorten van Ter Apel.

Doorstroom zit vast

CDA’er Kuik was dinsdag zelf in Ter Apel. ‘Ik vind het echt beschamend dat we de asielopvang niet op orde hebben.’ Het probleem is volgens Kuik dat de doorstoom vastloopt ‘van mensen die een status hebben’ en dus mogen blijven. ‘We hebben de hulp van alle gemeenten hierbij nodig’. Ook zij wil dat Van der Burg uitzoekt wat er is gebeurd rond het overlijden van de baby.

Paniekmaatregelen

GroenLinks en PvdA willen van de staatssecretaris weten hoe hij naar de leefomstandigheden in Ter Apel kijkt. Wat SP’er Van Dijk betreft moet de staatssecretaris zo snel mogelijk met een structurele oplossing komen voor de asielcrisis, in plaats van steeds ‘paniekmaatregelen’ te nemen. Hij doelt onder meer op het passeren van de gemeente Tubbergen.

Bedroevend

Ook Vluchtelingenorganisatie UNHCR vindt dat er snel werk gemaakt moet worden van het verbeteren van de situatie in Ter Apel. ‘Het is heel bedroevend,’ zegt hoofd van UNHCR Nederland Andrea Vonkeman. UNHCR stuurde met een aantal andere organisaties een brandbrief aan het kabinet met de oproep om de regie te nemen bij het oplossen van de crisis in de asielopvang. Vonkeman kan zich vinden in meer dwangmaatregelen.

Bewondering

‘De tijd van vrijblijvendheid is voorbij. Een dwingender systeem wil je eigenlijk niet, maar dit werkt ook niet. Het moet naar een voorspelbaarder systeem.’ De UNHCR-chef heeft wel bewondering voor het werk dat staatssecretaris Van der Burg verricht, die dinsdagavond onder meer met inwoners en de gemeenteraad in Tubbergen in gesprek is gegaan.

Die partijen gaan binnen een aantal dagen weer praten over het asielzoekerscentrum dat in het dorp Albergen moet komen. Op basis van de uitkomsten van die gesprekken besluit de gemeente of en welke maatregelen ze neemt. ‘De komende periode richt het gemeentebestuur zich op de vervolgstappen,’ aldus de gemeente.