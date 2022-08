Van plan tot woonwijk binnen 1,5 jaar met Fijn Wonen

Normaal is de realisatie van woningen en appartementen een tijdrovend proces. Dankzij een slimme werkwijze kan Fijn Wonen het tempo flink opvoeren. Ondanks het huidige tekort aan personeel en materialen in de bouw. Realisatie van mooie woonwijken binnen 1,5 jaar is de nieuwe realiteit, met zekerheid over prijs, kwaliteit, duurzaamheid en planning. Dat is hoog nodig met het huidige woningtekort.

Gerobotiseerd produceren

Schaarste aan grond, personeel en materiaal maakt de opgave om snel betaalbare woningen te bouwen niet eenvoudiger. Met behulp van digitalisering en gerobotiseerde industrie heeft Fijn Wonen een innovatief productieproces ontwikkeld waarmee goedkoper en sneller gebouwd kan worden. Zonder in te leveren op uitstraling en wooncomfort. Hierdoor is er minder afhankelijkheid van externe factoren.

De prijzen van de woningen en appartementen van Fijn Wonen stijgen niet mee met de onrust in de markt. Woningen van meer dan 76 m2 zijn daardoor al verkrijgbaar vanaf 140.000 euro kosten koper, inclusief btw. Per jaar worden er 4000 betaalbare Fijn Wonen-woningen en -appartementen geproduceerd. Dat zijn er maar liefst 20 per dag.

Miljoenen mogelijkheden

Kostte het eerder vaak meerdere jaren om van plan tot woonwijk te komen, kan dat nu al binnen 1,5 jaar. Met modulaire componenten in verschillende architectuurstijlen worden gevarieerde woonwijken voor jong en oud gerealiseerd. Er zijn miljoenen mogelijkheden en de offerte voor het project is er al binnen één dag. Zo ontstaat er voor iedere gemeente een snel te realiseren oplossing. Of het nu gaat om permanente bouw of flexwoningen, centrum of buitenwijk en dorp of stad; er is altijd een passend ontwerp!

Bouwen in één dag

Terwijl de elementen voor de woningen op de productielocatie ontwikkelt worden, wordt op de bouwplaats het grondwerk gestart en de fundering gelegd. Een assemblageteam zet de woningen en appartementen vervolgens in hoog tempo in elkaar. Per dag wordt er één grondgebonden woning of worden er twee appartementen geassembleerd. Deze zijn dan wind- en waterdicht en voorzien van badkamer, toilet en installaties. Daarna worden ze in enkele weken afgemonteerd en afgeleverd. Zo wordt er in korte tijd een fijne plek gecreëerd waar bewoners zich thuis voelen.

Daarnaast kan Fijn Wonen met het woonconcept ‘Snel (T)huis’ versneld tijdelijke woningen realiseren voor onder andere lokale woningzoekenden, arbeiders, spoedzoekers, starters en statushouders.

Geïndustrialiseerde hoogbouw

De geïndustrialiseerde hoogbouw is nieuw in het assortiment van Fijn Wonen en bijzonder voor de branche. Net zoals bij de woningen kunnen de architect en de opdrachtgever naar hartenlust variëren met o.a. plattegronden, beukmaten, gevelopeningen en gevelstenen. De galerijvariant is beschikbaar met maximaal acht woonlagen en de woontoren met twee tot maar liefst veertien woonlagen.

Aanvullende informatie voor gemeenten is te vinden op de website van Fijn Wonen.