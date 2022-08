Verkoop ‘asielhotel’ aan COA gaat door

De verkoop van het zogenoemde ‘asielhotel’ in Albergen aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kan doorgaan, zo heeft de rechtbank in Almelo maandag besloten.

Het COA, dat asielzoekers wil onderbrengen in Hotel ‘t Elshuys, spande een kort geding aan tegen de eigenares van het hotel toen bleek dat zij onder de verkoop uit probeerde te komen.

‘Uit de contacten tussen de makelaar en het COA blijkt dat steeds duidelijk was dat het COA het hotel wilde gebruiken voor opvang met veel meer bedden dan het hotel heeft,’ aldus de rechter. ‘Het COA heeft open kaart gespeeld over zijn bedoeling met het hotel.’

Niet op de hoogte

De eigenaresse zei dat ze niet op de hoogte was van plannen van het COA om in het hotel 150 tot 300 asielzoekers en/of statushouders in het hotel te huisvesten. Ze hoorde pas via een Kamerbrief van staatssecretaris Van der Burg (Asiel) van de plannen tot 300 asielzoekers op te vangen en barakken te plaatsen. Als ze dat vooraf had geweten had ze nooit aan de verkoop willen meewerken, zei ze.

Geappt

‘Ik blokkeerde helemaal toen ik hoorde dat er plannen waren voor driehonderd mensen met ook units in het weiland,’ legde de eigenaresse de rechter uit. ‘In het buitengebied van Twente kun je niet zomaar units neerzetten en mensen opvangen. Ik heb toen meteen geappt of we er alsjeblieft nog vanaf konden.’

Ze is drie jaar tevergeefs bezig geweest om te proberen het hotel te verkopen. Tijdens een technische inspectie door het COA heeft ze de geïnteresseerde partij gevraagd hun plannen nog stil te houden, omdat nog niet duidelijk was of de verkoop zou doorgaan en ze onnodige onrust in Albergen wilde voorkomen.

Vandaag geleverd

Volgens de advocaat van het COA is er niets afgesproken over aantallen in de onderhandelingen en de koopovereenkomst. ‘Mevrouw voelt zich onder druk gezet door de omgeving, dat begrijp ik. Maar dat is geen reden om 1 minuut voor 12 nog de overeenkomst te ontbinden. Want juridisch was het al kwart over 1. Het pand zal vandaag nog geleverd moeten worden.’