‘Snel voldoende opvangplekken minderjarige vluchtelingen nodig’

Nidos jeugdbescherming voor vluchtelingen gaat minderjarige alleenstaande vluchtelingen weghalen uit Ter Apel. De stichting maakt zich grote zorgen over de veiligheid van de groeiende groep kinderen. ‘De maat is vol’. Nidos roept gemeenten op om op heel korte termijn voldoende structurele opvangplekken voor het COA, plus 350 woningen aan Nidos voor de groep kwetsbare kinderen beschikbaar te stellen.

Nidos is in samenspraak met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zelf op zoek gegaan naar locaties in het land om deze groep veilig op te vangen. Vanaf komende maandag worden kinderen uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel elders geplaatst. Om te beginnen 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) die onderdak krijgen op een locatie waar ze onder begeleiding voor minimaal acht weken blijven.

Gebrek aan locaties

In de dagen daarna zullen minimaal 100 amv’s, maar naar verwachting meer, worden opgehaald en naar veilige opvanglocaties gebracht. Deze aantallen komen bovenop de extra opvangplekken die het COA inzet of nog gaat inzetten voor deze specifieke groep kinderen. ‘Het COA heeft de afgelopen tijd een flinke groep van deze minderjarigen geplaatst in noodopvang, bij gebrek aan aanbod van structurele locaties door de gemeenten. Maar helaas zien we de aantallen in Ter Apel weer snel oplopen,’ aldus Nidos-bestuurder Tanno Klijn.

Eén huis per gemeente

De voogdijstichting pleit met nadruk voor een structurele oplossing voor deze groep en roept gemeenten op om daaraan bij te dragen. ‘Met gemiddeld per gemeente één huis voor de opvang van amv’s heeft elke jongere met een verblijfsstatus voor de komende maanden een goede, kleinschalige opvangplek,’ volgens Klijn.

‘Daarmee komt de doorstroom uit Ter Apel weer op gang, houdt bovendien het gesleep met deze jonge vluchteling op en wordt de druk op het COA verlicht. Als de gemeenten dit op zeer korte termijn waarmaken, dan zijn we echt al een heel eind op weg naar een structurele oplossing.’