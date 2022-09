Noodopvang: van schepen en tenten tot gemeentehuis

Verspreid over het hele land zijn tijdelijke opvanglocaties voor vluchtelingen in gebruik genomen, of worden op korte termijn geopend. De noodopvang moet helpen om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel en de asielzoekerscentra te verminderen. Meerdere gemeenten vinden dat ‘ze hun verantwoordelijkheid moeten nemen’ in de asielcrisis.

De nieuwe afspraken tussen kabinet, gemeenten en het Veiligheidsberaad om de asielcrisis te bezweren vinden snel uitvoering. Volgende week gaat ‘het voorportaal van Ter Apel’ open in een kazerne in het Groningse Zoutkamp. Gemeenten openen door het hele land extra noodopvanglocaties, onder meer op schepen, in tenten, sporthallen en het gemeentehuis.

Amsterdam

Amsterdam gaat vanaf 1 oktober ten minste 1.000 extra vluchtelingen opvangen op een cruiseschip in het Westelijk Havengebied. Voor minimaal zes maanden met de mogelijkheid tot verlenging. De gemeente maakte hiervoor afspraken met het kabinet. De kosten van de opvang op het cruiseschip zijn voor het Rijk en de uitvoering is in handen van het COA.

Andere voorwaarde was dat het Rijk de hoofdstad in staat stelt om versneld flexwoningen te ontwikkelen, voor de doorstroom. Het gaat om de bouw van 2500 tot 3000 woningen die zo snel mogelijk in gebruik kunnen worden genomen. Voor de eerste duizend woningen is een akkoord met Rijk, dat een bedrag van maximaal 12 miljoen euro investeert.

‘Amsterdam is bereid om naast de inspanning die de stad al doet hier nog een extra bijdrage aan te leveren,’ aldus wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken en Vluchtelingen). ‘De opvang op het cruiseschip is alleen een oplossing voor de korte termijn. Het is belangrijk dat het Rijk samen met gemeenten de vastgelopen asielketen hervormt, zodat dit soort noodoplossingen in de toekomst niet meer nodig zijn en mensen op een vaste plek kunnen worden opgevangen.’

Arnhem

In Arnhem ligt sinds donderdag een tweede vluchtelingenboot aan de Rijnkade aangemeerd. Daar worden 194 asielzoekers opgevangen, in elk geval tot eind volgend jaar. ‘Juist in deze tijd is deugdelijke opvang door onze gemeenten broodnodig, juist nu de hele wereld het moeilijk heeft en juist nu ook wij zelf in onze stad woningen ontberen,’ verklaart burgemeester Ahmed Marcouch.

Buren

De Gelderse gemeente Buren gaat 63 asielzoekers opvangen in een leegstaand deel van het eigen gemeentehuis in de plaats Maurik. De vluchtelingen kunnen waarschijnlijk rond 12 september daar naartoe worden gebracht en mogen er tot het einde van het jaar blijven. ‘Op dit moment ontstaat door keuzes die het Rijk gemaakt heeft een nieuwe crisis met vluchtelingen,’ verklaart Buren zijn besluit.

Huizen

In de haven van Huizen komt een hotelschip te liggen waar maximaal tweehonderd asielzoekers kunnen worden opgevangen. Zij mogen er zes maanden blijven. Wanneer ze aankomen is nog niet bekend, meldt de Noord-Hollandse gemeente donderdag. Van december tot april verbleven ruim 150 asielzoekers op een hotelschip in dezelfde haven. ‘Hun verblijf verliep probleemloos en de reacties waren hartverwarmend. Dat geeft ons vertrouwen om opnieuw en samen met de Huizer samenleving een veilige plek te bieden aan asielzoekers,’ stelt de gemeente.

Kerkrade

Kerkrade vangt tijdelijk tachtig asielzoekers op uit Ter Apel. Ze kunnen per direct terecht in sporthal Rolduc. De noodopvang met veldbedden is beschikbaar tot 1 oktober, maakte de gemeente bekend. De sporthal werd al in juli als doorstroomlocatie voor Oekraïense vluchtelingen in gebruik genomen. Zij kunnen vanaf woensdag terecht in een opvang in het Noord-Limburgse Horst.

‘We nemen onze verantwoordelijkheid in deze crisis,’ zegt wethouder John Roland. ‘Ook al is een sporthal met veldbedden het enige dat we kunnen bieden. Alles is beter dan mensen buiten laten slapen zonder dat ze zich kunnen wassen of te eten krijgen.’

Stadskanaal

De noodopvang voor asielzoekers in het Groningse Stadskanaal wordt verdubbeld. Daar staat al een tent met honderd slaapplaatsen en er komt nu een tweede tent voor evenveel mensen bij. Die is waarschijnlijk donderdag klaar. ‘De gemeente zag maanden geleden al met lede ogen aan dat in Ter Apel vluchtelingen buiten sliepen, terwijl hier een volledig ingerichte tent klaar stond. Sindsdien worden regelmatig vluchtelingen voor één nacht overgebracht naar de tent.’

De burgemeester van Stadskanaal, Klaas Sloots, zegt in een verklaring: ‘De opvang van vluchtelingen is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle Nederlandse gemeenten, Stadskanaal draagt hier vanzelfsprekend aan bij. Als alle gemeenten die verantwoordelijkheid nemen, zijn we des te eerder uit deze onmenselijke situatie.’