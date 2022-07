Noodopvanglocaties gereedgemaakt voor asielzoekers

Veiligheidsregio’s en gemeenten zijn druk bezig met het realiseren van extra noodopvangplekken voor asielzoekers. Onder meer het Sportpaleis in Alkmaar, een evenemententerrein in Limburg en een leegstaande gevangenis worden gereedgemaakt als noodopvanglocatie. Het Rode Kruis doet ondertussen een dringende oproep aan het kabinet om een tweede aanmeldcentrum te openen.

Het Sportpaleis in Alkmaar gaat dienst doen als tijdelijke noodopvanglocatie voor asielzoekers. Vanaf 8 augustus kunnen er maximaal 175 mensen vier weken lang terecht in de Noord-Hollandse sporthal, waar een bekende wielerbaan in ligt. Dat moet helpen de druk op het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten.

Crisisopvang

De veiligheidsregio’s hebben afgesproken tot 1 oktober ieder voor 225 extra noodopvangplekken te zorgen. In de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord werd die crisisopvang geregeld in een sporthal in Heiloo, maar die locatie is niet meer beschikbaar. Het Sportpaleis dient nu nog als doorstroomlocatie voor Oekraïense vluchtelingen en is volgens de veiligheidsregio daardoor toegerust op crisisopvang.

‘Het is goed dat we op korte termijn een bijdrage kunnen leveren aan deze schrijnende noodsituatie,’ zegt wethouder Joël Voordewind over de crisisnoodopvang. ‘Het is een eenvoudige vorm van opvang, maar beter dan op de grond moeten slapen.’ De asielzoekers kunnen tot uiterlijk 11 september blijven, daarna kunnen er weer sportactiviteiten plaatsvinden in het Sportpaleis. Waar de noodopvangplekken dan gerealiseerd worden, is nog niet bekend.

Horst aan de Maas

De Noord-Limburgse gemeente Horst aan de Maas vangt vanaf 10 augustus tijdelijk maximaal 150 asielzoekers uit Ter Apel op. De gemeente maakte vrijdagmiddag bekend dat vluchtelingen tot en met 19 oktober terechtkunnen op een deel van het evenemententerrein in de Kasteelse Bossen in Horst.

De opvang komt achter een bomenrij, zodat deze weinig gevolgen heeft voor het gebruik van het evenemententerrein, aldus de gemeente. Omwonenden zijn donderdag of vrijdag op de hoogte gesteld van het besluit. De gemeente roept vrijwilligers op mee te helpen, onder meer door koffie te zetten, mensen te woord te staan, een luisterend oor te bieden en vragen te beantwoorden.

Roermond

De gemeente Roermond vangt vanaf begin augustus tijdelijk honderd asielzoekers uit Ter Apel op. De vluchtelingen kunnen drie maanden lang terecht in een voormalig redactiegebouw van een huis-aan-huisblad aan de Nassaustraat in het Roermondse Veld. Het pand kan volgens de gemeente relatief snel in orde worden gemaakt voor asielopvang.

‘Als stadsbestuur van Roermond voelen we een verantwoordelijkheid om deze mensen te helpen,’ zegt burgemeester Rianne Donders. ‘Er is sprake van een landelijke crisis, waarbij wij snel moeten handelen. Zoals in het laatste Veiligheidsberaad door burgemeesters is aangegeven gaan we ervan uit dat er landelijk snel een structurele oplossing komt voor de opvang van asielzoekers.’

Veenhuizen

Een oude, leegstaande gevangenis in Veenhuizen wordt omgebouwd tot noodopvang voor asielzoekers. Maximaal 140 mensen kunnen in augustus en september worden opgevangen op het terrein van Bankenbosch in Drenthe. ‘De situatie in het overvolle aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is schrijnend. Mensen moeten daar de nacht buiten en op stoelen doorbrengen. Ik zie het als onze humanitaire plicht om te helpen,’ zegt burgemeester Klaas Smid.

Na 1 oktober is Bankenbosch niet meer beschikbaar omdat de andere gevangenissen in Veenhuizen dan op de schop gaan. Bovendien zijn gemeenten dan niet meer bereid om het Rijk te helpen bij crisisnoodopvang voor vluchtelingen.

Arnhem

Ook Arnhem zorgt voor meer opvangplekken voor asielzoekers. De Gelderse hoofdstad vangt al ongeveer 170 mensen op aan boord van een schip en dat mag daar langer blijven liggen, in elk geval tot eind 2023. Daarnaast komt er een tweede opvangschip voor ongeveer 180 mensen. Dat moet in de loop van augustus aanmeren en is ook in elk geval tot eind volgend jaar beschikbaar.

Zaanstad

Zaanstad gaat geen vluchtelingen uit Oekraïne opvangen op het zeecruiseschip Aurelia, omdat generatoren op het schip te veel stikstof uitstoten. Dat bevestigt de gemeente maandagmiddag na berichtgeving door het Noordhollands Dagblad. De Aurelia zou 1078 mensen kunnen opvangen.

Dat het schip meer stikstof uitstoot dan mag, komt doordat het een ouder schip is dat niet op walstroom aangesloten kan worden. ‘Hierdoor zijn er generatoren nodig en deze stoten te veel stikstof uit. We hebben alle maatregelen om de stikstofuitstoot te beperken onderzocht. Maar deze helpen niet genoeg om ons aan de stikstofregels te houden.’ De gemeente zegt door te zoeken naar andere opvanglocaties, mogelijk op andere schepen.

Tweede aanmeldcentrum

Het Rode Kruis doet ondertussen een dringende oproep aan het kabinet om vanwege de ‘extreem urgente’ situatie in de asielopvang met spoed een tweede aanmeldcentrum te openen. Dan kunnen mensen zich sneller inschrijven en de asielprocedure ‘tenminste in een noodopvang’ afwachten, aldus de hulporganisatie.

Het kabinet is bezig een tweede aanmeldcentrum te openen in de gemeente Noordoostpolder in Flevoland. Het inrichten en operationeel maken van het centrum in het dorp Bant zou vanaf juli twee maanden duren. Asielzoekers kunnen er straks op afspraak een asielaanvraag doen. Maar asielzoekers kunnen gezien de huidige situatie ‘niet langer wachten’ op dit centrum, aldus Rode Kruis-directeur Marieke van Schaik.

Onmenselijk

Door een tekort aan woningen krijgen mensen die in Nederland mogen blijven geen huis, waardoor ze plekken bezet houden in de asielzoekerscentra. Uiteindelijk leidt dat er mede toe dat in Ter Apel ‘al maanden mensen op stoelen en tafels slapen en recentelijk zelfs in de buitenlucht,’ somt Van Schaik op. ‘Maar telkens als je denkt dat de bodem in de opvang is bereikt, glijden we af naar nóg een laagje dieper. Dat is ronduit onmenselijk.’

‘Waar we ons ook zorgen om maken, is het gebrek aan informatie bij de mensen die weigeren mee te gaan met de bus naar een crisisnoodopvanglocatie. Ze wachtten liever dag en nacht buiten, omdat ze bang waren hun plekje in de wachtrij te verliezen.’ Wie wel meeging naar een opvanglocatie, wist niet hoe en wanneer terug te komen om zich alsnog aan te melden.

Tijdelijk sluiten

De voorzitter van de veiligheidsregio Groningen, burgemeester Koen Schuiling, laat onderzoeken wat de juridische mogelijkheden zijn om Ter Apel tijdelijk te sluiten vanwege de slechte situatie daar. In maart keek hij ook naar tijdelijke sluitingsmogelijkheden, uiteindelijk kwam het niet zo ver.