‘Cybercrime hoort in ieder integraal veiligheidsplan’

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) vraagt aandacht voor de preventie van cybercriminaliteit. Gemeenten zouden hier nog niet actief genoeg mee bezig zijn. Daarom komt de organisatie nu met een ‘snackbox’ met allerlei hulpmiddelen voor een digitaal weerbare gemeente.

Het CCV pleit ervoor dat digitale veiligheid een van de prioriteiten moet zijn in de integrale veiligheidsplannen. ‘Criminelen hebben de digitale weg inmiddels gevonden. Het is zaak dat we hier als overheid niet in achterblijven.’ De organisatie ontwikkelde daarom de Cybersnackbox, die gemeenten binnenkort ontvangen. De snackbox richt zich met name op interventies bij cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit.

Colin Voetee, adviseur bij het CCV: ‘We merken dat veel gemeenten nog niet heel actief met cyber bezig zijn. Maar het hoort net als bijvoorbeeld jeugdcriminaliteit en winkeldiefstal een plek te krijgen in ieder integraal veiligheidsplan.’ Met de Cybersnackbox wil de organisatie gemeenten op een laagdrempelige manier laten zien dat er veel mogelijk is. ‘En ook willen we benadrukken dat ze niet langer kunnen wachten; de digitale veiligheid moet worden geborgd in het gemeentelijk beleid.’

De aandacht voor cyberveiligheid is niet toevallig, aldus Voetee. ‘Na de verkiezingen en de collegevorming, stellen gemeenten in de zomer de integrale veiligheidsplannen op. Het idee is dat als cyberweerbaarheid in de beleidsteksten staat, dit ook zorgt voor borging van het onderwerp.’

Menukaart met cyberprojecten

In de ludieke box zit onder andere een menukaart waarop een aantal ‘cybergerechten’ staan uitgewerkt. Het zijn bestaande, succesvolle cyberprojecten die goed toepasbaar zijn in bijna elke gemeente. Een daarvan is Hackshield: een project om kinderen van acht tot twaalf jaar cyberbewust te maken. Ook bevat de menukaart het project ‘De digitaal weerbare gemeente,’ een praktijkvoorbeeld door gemeente Dordrecht.

Integraal veiligheidsplan

Daarnaast zit er andere hulpmiddelen in, zoals een kant-en-klare tekst die gemeenten kunnen opnemen in hun integraal veiligheidsplan. Net als een flyer over de Cyberslachtoffer Tool. Deze tool geeft een beeld van het aantal slachtoffers van cybercrime in een gemeente. De urgentie van het probleem wordt zo duidelijk. En ook de Cyberwegenkaart 2.0 zit in de box, met daarop benoemd voor welke vier wegen de gemeente een verantwoordelijkheid heeft.

Ook in de in de CCV-database zijn veel uitgevoerde cyberprojecten terug te vinden, zoals de projecten die voor de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime in 2020 en 2021 zijn uitgevoerd.