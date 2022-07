Gesprekken over vluchtelingencrisis vandaag verder

Foto: Gereedmaken crisisnoodopvang Haarlem

Het spoedoverleg met staatssecretaris Van der Burg (Asiel) over de vluchtelingencrisis en grote problemen bij de aanmeldlocatie in Ter Apel, heeft gisteren nog geen nieuwe besluiten opgeleverd. De zorgen zijn ‘goed onder de aandacht gebracht’ en worden in het crisisoverleg van woensdag verder besproken, meldt zijn woordvoerder.

Bij het aanmeldcentrum slapen steeds meer mensen buiten in het gras, omdat binnen geen plek meer is. ‘We hebben gekeken hoe het gaat met de mensen in Ter Apel en hoe we hieruit komen,’ zegt een woordvoerder van Van der Burg. De staatssecretaris heeft ‘begrip’ voor de noodkreten vanuit de gemeenten en is daarover ‘continu in gesprek’.

Het overleg van dinsdag heeft daar volgens haar aan bijgedragen. ‘Er zijn allerlei mogelijkheden doorgenomen. Die gaan we morgen doorspreken.’ Grootschalige opvanglocaties zijn een optie.

Overleg

Bij het overleg waren onder anderen ook burgemeester Jaap Velema van Westerwolde, waar Ter Apel ligt, en voorzitter van de veiligheidsregio en burgemeester van Groningen Koen Schuiling aanwezig. Ook schoven Jetta Klijnsma namens de commissarissen van de koning en Theo Weterings namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan. Van der Burg heeft zijn vakantieplannen wegens de crisis in Ter Apel voorlopig uitgesteld.

Hopeloze toestand

Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad, wilde met de staatssecretaris om tafel, omdat hij vindt dat de opvang van mensen in het aanmeldcentrum in Ter Apel een ‘hopeloze toestand’ is. Hij wil dat er liefst deze week nog grote opvanglocaties worden opgetuigd om de druk op de ernstig overbelaste asielopvanglocaties te verlichten, desnoods onder dwang met ‘hele onplezierige directieven,’ zo zei hij maandag.

Roofbouw

‘Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft zijn best gedaan, maar is aan het eind van hun latijn. Gemeenten zoeken overal naar crisisnoodopvang, maar kunnen de problemen van het COA niet oplossen. En het is ook geen taak van de gemeenten. Het Rijk kan geen roofbouw op gemeenten gaan plegen,’ meent de beraadsvoorzitter.

Tot 1 oktober

Het Veiligheidsberaad vindt dat het Rijk de vluchtelingenopvang nog steeds niet structureel op orde heeft. Een langetermijnvisie ontbreekt. Het beraad heeft Van der Burg maandag nogmaals duidelijk gemaakt dat het op 1 oktober echt afgelopen is met de extra inspanningen van de veiligheidsregio’s en de gemeenten. Tot die tijd zorgt elke regio voor 225 extra crisisnoodopvangplekken en wordt er haast gemaakt met de huisvesting van statushouders. ‘Daarna moet het Rijk echt met andere oplossingen komen,’ aldus Bruls.

Alle begrip

De VNG laat weten ‘alle begrip’ te hebben voor de deadline die de burgemeesters hebben gesteld aan het kabinet, omdat ‘de rek eruit is bij gemeenten en hun personeel’. Reguliere taken blijven liggen nu gemeenten extra werk hebben aan het organiseren van de crisisnoodopvang.

Noodopvang afdwingen

VluchtelingenWerk wil dat de staatssecretaris een spoedwet afkondigt waarmee opvang voor asielzoekers zo snel mogelijk kan worden afgedwongen. ‘Er is geen tijd meer om te wachten tot het Rijk plannen klaar heeft om fors en structureel te investeren in de capaciteit van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het COA.’ VluchtelingenWerk is ‘zeer teleurgesteld’ over de uitkomst van de vergadering maandag.

De organisatie vindt dat het Rijk en gemeenten met de vinger naar elkaar blijven wijzen. ‘We begrijpen de gemeenten heel goed, maar elke bestuurder heeft de maatschappelijke plicht om alles te doen wat mogelijk is om fatsoenlijke opvangplekken te vinden. Elke potentiële opvanglocatie staat nu eenmaal in een gemeente. Die zijn formeel niet verantwoordelijk, maar ze hebben een verantwoordelijkheid om dit op te lossen,’ aldus VluchtelingenWerk.

Begin juli gaf de organisatie al aan dat als het Rijk er niet in slaagt de opvang van asielzoekers vóór 1 augustus aan de wettelijke minimumnormen te laten voldoen, naar de rechter te stappen om dit af te dwingen.

Structurele oplossingen

VNG staat erachter dat gemeenten gedwongen kunnen worden asielzoekers op te nemen, maar dat kan volgens de koepel niet losstaan van structurele oplossingen aangedragen vanuit het Rijk. Daarbij moet ook aandacht zijn voor andere groepen die met spoed tijdelijk een huis nodig hebben. Gemeenten hebben volgens VNG behoefte aan ‘duidelijkheid over de termijn, organisatie en financiering’ van opvangplekken.

Doetinchem

Onder meer Doetinchem bouwt een crisisnoodopvang voor 225 asielzoekers. Zij kunnen er vanaf 22 augustus terecht en mogen tot het einde van het jaar blijven. De asielzoekers worden opgevangen in een soort wooncontainers. Voor dagbesteding en eten komt er een grote paviljoentent op het terrein. Volgens Doetinchem zijn de gebouwen ‘geschikt voor de warme (na)zomer en de koudere herfstmaanden’. Op meer plekken in Nederland, zoals in Haarlem, worden crisisnoodopvangen neergezet. Die moeten de druk op het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel verminderen.