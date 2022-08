Burgemeesters tevreden over nieuwe locatie voor noopopvang

De burgemeesters van het Veiligheidsberaad zijn tevreden over de noodopvanglocatie die in het Groningse Zoutkamp wordt geopend. Op een terrein van Defensie in de Marnewaard, worden vluchtelingen ondergebracht die nog niet aan de procedure in het aanmeldcentrum in Ter Apel kunnen beginnen.

Het Veiligheidsberaad had geëist dat er deze week een oplossing zou zijn voor de ‘onmenselijke taferelen’ in Ter Apel. Maar ze kunnen ermee leven dat de opvang in Zoutkamp op 10 september, dus pas eind volgende week, opengaat, zegt voorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen.

‘Voorlocatie’ voorwaarde

Het openen van een zogenoemde voorlocatie voor Ter Apel was een voorwaarde voor de burgemeesters om mee te willen werken aan een nieuw pakket maatregelen voor de asielopvang. De veiligheidsregio’s gaan tot 1 januari 2023 op zoek naar nog eens 5600 extra ‘crisisnoodopvangplekken’.

‘En crisisplekken zullen de komende twee weken ook nodig zijn. Totdat Zoutkamp op 10 september opent, zullen er regelmatig te weinig plekken in Ter Apel zijn. Dat is nu nog niet opgelost helaas. Gemeenten blijven daarom elke dag op zoek naar plaatsen waar asielzoekers voor enkele dagen terecht kunnen. En naar mensen om die opvang te begeleiden,’ aldus Bruls.

Nek uitgestoken

Het Veiligheidsberaad is ‘zeer positief’ over de Groningse gemeente Het Hogeland, waar Zoutkamp bij hoort. De gemeente heeft volgens de burgemeester zijn nek uitgestoken, omdat Zoutkamp een enorme taak moet gaan oplossen.

De burgemeester van Het Hogeland, Henk Jan Bolding, is blij in zijn gemeente een bijdrage te kunnen leveren ‘aan de schrijnende situatie in Ter Apel’, schrijft hij op Facebook. ‘Vluchtelingen die naar Nederland komen, wachten op dit moment nog buiten de hekken op registratie.

‘Nu Defensie de Marnewaard beschikbaar heeft gesteld, is er voor deze mensen eindelijk een bed en fatsoenlijke verzorging.’