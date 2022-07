Sociale initiatieven: vijf voorbeelden uit de praktijk

In gemeenteland vinden veel sociale initiatieven plaats. Gemeente.nu bericht er regelmatig over. In dit artikel zetten we nog een keer een aantal van deze initiatieven op een rijtje.

Uitleen van sporthulpmiddelen

Niet voor iedereen is sporten vanzelfsprekend. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een lichamelijke beperking, voor wie aangepast sportmateriaal een vereiste is. Voor sommige kan het daarom lastig zijn om met sporten te beginnen, terwijl het juist voor lijf en leden zo goed is om te doen. Gemeente Den Haag zet daarom in op een uitleen van sporthulpmiddelen. Inwoners met een fysieke beperking die willen sporten of bewegen kunnen in de Haagse Mobilitheek voorlichting krijgen, zich oriënteren en sporthulpmiddelen lenen en uitproberen. ‘We zagen hiervoor een groeiende behoefte ontstaan.’

Den Haag is overigens niet de enige gemeente die hierop inzet. Er is een groeiend aantal gemeenten, dat lokale initiatieven opzet om inwoners met een fysieke beperking aan het sporten te krijgen, zoals buurtsportcoaches of een sportuitleen. Ook de gemeente Utrecht is op dit vlak actief. Inwoners met een fysieke beperking kunnen er een half jaar lang een gratis sporthulpmiddel lenen, zoals een handbike. Zo wil de gemeente ervoor zorgen dat zij op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met een sport of sportmiddel.

Bankjes die verbinden

Hoe verbind je inwoners en zorg je dat ze meer in contact komen met elkaar? Dat kan bijvoorbeeld door bankjes neer te zetten in de openbare ruimte. Die nemen drempels weg, zorgen voor gesprekken en brengen mensen in een buurt bij elkaar. Heel wat gemeenten hebben inmiddels tal van exemplaren in de openbare ruimte geplaatst. Hun gemeentelijke bankjes hebben vaak meerdere functies en doelen tegelijk. Zo zijn er Amsterdamse wormenbankjes, goed voor een praatje en compost, Groningse ‘babbelbankjes’ tegen eenzaamheid in de stad en bankjes van gerecycled materiaal.

Hulp bij tandarts- en dierenartskosten

Onder de lagere inkomensgroepen zijn groepen mensen onvoldoende verzekerd voor de tandarts, zo schreef de gemeente Amsterdam nog niet zo lang geleden. De stad kwam daarom met een eenmalige subsidie van 500.000 euro voor noodhulp bij gemaakte tandartskosten. Een slecht gebit kan voor veel persoonlijk leed zorgen en goede mondzorg moet voor iedereen bereikbaar zijn, zo is het idee. Hiermee kunnen 800 mensen die zelf hun behandeling niet kunnen betalen toch geholpen worden, verwacht de gemeente.

De stad biedt inwoners met een laag inkomen ook een tegemoetkoming in de behandelkosten van hun zieke huisdier. De hoofdstad heeft al sinds 2016 de regeling Amsterdamse Dierenhulp Aan Minima (ADAM). In januari 2016 begon het als een proef en vanaf 2019 is de regeling structureel. Tot nu toe zijn er via ADAM 20.000 keer huisdieren geholpen met een gratis bezoek aan de dierenarts voor een consult, een chip of sterilisatie.

Handige app voor Rotterdamse jongeren

Als je achttien jaar wordt, verandert er nogal wat. Inwoners van Rotterdam die deze leeftijd bereiken, kunnen zich voortaan via een app informeren over hun nieuwe rechten en plichten. De gemeente zet hierin alle belangrijke zaken voor hen op een rij, zoals het afsluiten van een eigen zorgverzekering. De handige tool laat jongeren zien wat ze allemaal moeten regelen. Denk daarbij ook aan zaken als DigiD en studiefinanciering. Daarnaast geeft de tool ook informatie en tips over wonen, geldzaken en (mentale) gezondheid.

Inclusief stemmen

De gemeente Assen heeft tijdens de laatste Tweede Kamer verkiezingen een stemlokaal zo ingericht dat mensen met een beperking volledig zelfstandig konden stemmen. Het lokaal was voorzien van een stemmal en een soundbox voor kiezers met een visuele beperking of die moeite hebben met lezen. Daarnaast werd het ‘inclusieve stembureau’ een aantal uren bemenst door een zogenoemd ‘prokkelduo’: iemand met een licht verstandelijke beperking, vergezeld door een maatje zonder beperking. ‘Het is betrekkelijk eenvoudig te organiseren en leverde veel positieve reacties op,’ vertelde de gemeente in de rubriek Goed Voorbeeld.