Amsterdam schiet huisdierbezitters met een laag inkomen te hulp

Amsterdam biedt inwoners met een laag inkomen een tegemoetkoming in de behandelkosten van hun zieke huisdier. Inmiddels is er al 20.000 keer hulp geboden.

Als je weinig te besteden hebt, zijn de dagelijkse kosten voor je huisdier een grote kostenpost. Laat staan als het dier ziek is en je ermee naar de dierenarts moet. De hoofdstad heeft daarom al sinds 2016 de regeling Amsterdamse Dierenhulp Aan Minima (ADAM).

Hiermee wil de gemeente voorkomen dat mensen met een laag inkomen een bezoek aan de dierenarts uitstellen. Met als gevolg dat gezondheidsklachten van dieren verergeren of dat eigenaren hun dieren niet onvruchtbaar kunnen laten maken. Waardoor huisdieren of nestjes bijvoorbeeld worden gedumpt.

Gratis bezoek aan de dierenarts

In januari 2016 begon het als een proef en vanaf 2019 is de regeling structureel. Tot nu toe zijn er via ADAM al vele duizenden huisdieren geholpen met een gratis bezoek aan de dierenarts voor een consult, een chip of sterilisatie. ‘We hebben tot nu toe 20.000 noodzakelijke bezoeken aan de dierenarts vergoed. En nu veel mensen door de coronacrisis en de stijgende energieprijzen moeite hebben om het hoofd boven water te houden, willen we ervoor blijven zorgen dat hun huisdieren daar zo min mogelijk de dupe van worden.’

Voorwaarden en kosten

De lokale dierenambulance voert de regeling uit voor de gemeente. De organisatie geeft op aanvraag waardebonnen uit aan mensen met een Stadspas, de gemeentelijke ondersteuning voor inwoners met een laag inkomen. Met de bon kunnen zij bij verschillende dierenartsen in de hoofdstad terecht. Aan de regeling zijn wel voorwaarden verbonden. Wie van de regeling gebruik wilt maken, moet zijn kat of hond bijvoorbeeld laten chippen en registreren. De kosten hiervoor worden eveneens vergoed voor wie een laag inkomen heeft.

Gemeentelijke regelingen

Ook andere gemeenten hebben een soortgelijke regeling voor dierenartskosten. Zo regelt Rotterdam dit bijvoorbeeld via een tegoed op de AOW-pas en Arnhem via de GelrePas regeling.