Jongeren krijgen uitkering op basis van vertrouwen

Gemeente Eindhoven is recent de pilot ‘Het Bouwdepot’ gestart. Nu krijgt dat initiatief navolging van Amersfoort en drie gemeenten in de Rijnstreek. Jongeren krijgen hierbij een uitkering voor bestaanszekerheid, om zo schulden en dakloosheid te voorkomen. Ook biedt het hen meer gelijke kansen.

Tijdens de pilot Het Bouwdepot ontvangen jongeren elke maand 1050 euro, op basis van vertrouwen en zonder de bijbehorende regels en controle of verrekening met andere inkomsten. Het doel is om te onderzoeken of zo schulden en dakloosheid onder kwetsbare jongeren zijn te voorkomen.

Leergeld

Het ‘bouwbudget’ is leergeld. Er is een tegenprestatie, maar geen verplichting. De jongeren werken aan een bouwplan. Ze krijgen begeleiding bij het opstellen van persoonlijke doelen en maken afspraken, bijvoorbeeld over financiën en het onderhouden van contact. Het hebben van een financiële basis zou de jongeren de kans geven zichzelf te ontwikkelen en een betere toekomst op te bouwen.

Amersfoortse schuldhulp

De gemeente Eindhoven startte al in het najaar van 2021 met een pilot. In de gemeente Amersfoort begint de pilot met tien jongeren. De pilot is in deze gemeente onderdeel van een groter pakket met maatregelen om jongeren uit de schulden te helpen en houden.

Amersfoort start bijvoorbeeld ook met de turbo-schuldregeling voor jongeren met schulden tot 1000 euro. De schuld wordt binnen een week afgekocht bij de schuldeiser en de jongere lost dit bedrag binnen een jaar af naar vermogen. Bij schulden groter dan 1000 euro is er het saneringskrediet. De schuld die de jongere bij verschillende organisaties heeft, wordt dan in één keer betaald door een lokale organisatie. De jongere spreekt met deze organisatie vervolgens een betalingsregeling af. Voor deze regelingen geldt een maatschappelijke tegenprestatie, zoals het afmaken van een opleiding, het volgen van een financiële cursus of begeleiding naar werk. Als hieraan wordt voldaan, kan een eventuele restschuld na een bepaalde periode worden kwijtgescholden.

‘Aantal dakloze inwoners groeit’

Ook drie buurgemeenten in de Rijnstreek volgen en starten met de pilot Bouwdepot. Dit zijn Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braasem. Hier ontvangen per gemeente vijf dakloze jongeren iedere maand een jaar lang 1050 euro om een zelfstandig leven op te bouwen. De gemeenten willen meer doen om te voorkomen dat inwoners dakloos raken, zo schrijft Alphen aan den Rijn. ‘Dit is belangrijk omdat het aantal inwoners dat geen dak boven hun hoofd heeft groeit. Er zijn momenteel ongeveer 100 inwoners in de Rijnstreek die dakloos zijn geworden. De opvangplekken voor deze inwoners zijn maximaal bezet. Ook stijgt het aandeel jongeren tussen de 18 en 27, dat aanspraak maakt op deze opvangplekken.’

De gemeenten starten ook met de aanpak Housing First. Vijf inwoners die lang dakloos zijn, krijgen direct een woning en daarbij de nodige ondersteuning, zodat zij een toekomst kunnen opbouwen.