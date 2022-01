Oproep Nibud: maak werk van 200 euro energiecompensatie

Voor de laagste inkomens is het verlies van koopkracht in 2022 het meest nijpend. Het Nibud roept gemeenten daarom op om snel werk te maken van de compensatie voor de hogere energierekening van de armste huishoudens.

Alle huishoudens in Nederland gaan er dit jaar op achteruit als het gaat om koopkracht, zo berekende het Nibud. Gemiddeld is dit veertig euro per maand. Voor wie geen stijging ziet op zijn of haar loonstrookje, kan dit zelfs een koopkrachtdaling van ruim tweehonderd euro per maand zijn. De hoge inflatie die voorkomt uit de sterk stijgende energieprijzen is volgens het Nibud de grootste boosdoener.

‘Maak vaart met compensatie’

Het Nibud maakt zich vooral zorgen over de lage inkomensgroepen. De hoge energieprijzen worden deels gecompenseerd door een lagere belasting op energie. Daarnaast kunnen huishoudens met een laag inkomen van de gemeente een eenmalige tegemoetkoming van tweehonderd euro krijgen. ‘Dat is niet genoeg om de koopkrachtdaling in zijn geheel te compenseren, maar desalniettemin hard nodig’. Het Nibud adviseert gemeenten daarom ‘echt vaart te maken met deze compensatie.’

Tegelijkertijd raadt de organisatie huishoudens die moeilijk rondkomen aan om hiervoor contact op te nemen met de gemeente. Nibud-directeur Arjan Vliegenthart: ‘Inkomensondersteuning is voor deze groepen nu echt een must. Het moet voor mensen veel makkelijker gemaakt worden om die te krijgen, zonder dat ze zich door een oerwoud van ingewikkelde regels voor diverse toeslagen en andere potjes hoeven te worstelen.’

Koopkrachtberekeningen

Bij de koopkrachtberekeningen is het Nibud uitgegaan van een inflatie van de drie procent die DNB verwacht voor dit jaar. De organisatie berekent momenteel wat de plannen van het nieuwe kabinet betekenen voor de huishoudportemonnee in de komende jaren. De kabinetsplannen laten de financiële lasten voor toekomstige generaties fors toenemen, bleek vorige week uit de doorrekening van het coalitieakkoord door het Centraal Planbureau (CPB).