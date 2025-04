Partijen willen af van bijstandsdrempel voor jongeren

NSC en GroenLinks-PvdA willen af van de termijn van 4 weken waarin jongeren tot 27 jaar op zoek moeten naar werk of opleidingsmogelijkheden, voordat zij in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering.

De partijen komen met een voorstel om de Participatiewet verder te versoepelen dan het kabinet al van plan is. De Tweede Kamer debatteert donderdag over het wetsvoorstel. De zoektermijn schrikt jongeren af om hulp te vragen, stellen Kamerleden Merlien Welzijn (NSC) en Esmah Lahlah (GroenLinks-PvdA).

Uitzondering kwetsbaren

Gemeenten krijgen in de aangepaste Participatiewet de mogelijkheid af te zien van deze pauze van vier weken, als jongeren kwetsbaar zijn. Maar dat gaat Welzijn en Lahlah niet ver genoeg. Alleen al omdat het voor een gemeente lang niet altijd mogelijk is na één gesprek vast te stellen of iemand kwetsbaar is.

Het volledig schrappen van de zoektermijn zou de uitvoering voor gemeenten vergemakkelijken. De parlementariërs wijzen bovendien op de afspraak dat de nieuwe Participatiewet uit moet gaan van vertrouwen in de burger, en ruimte biedt voor de menselijke maat. Daar zou deze wijziging bij passen.

Geen tijd om te wachten

‘Jongeren in kwetsbare situaties hebben geen tijd om vier weken te wachten op hulp,’ zegt Lahlah. ‘Die verplichte zoektermijn werkt vooral vertragend en verergert problemen. Door deze drempel te schrappen, geven we jongeren sneller de steun die ze nodig hebben om op eigen kracht verder te kunnen.’

‘Gemeenten geven aan dat dit niet werkt,’ zegt Welzijn. ‘Jongeren raken buiten beeld en als je ze verderop in de tijd tegenkomt, dan zie je de schade. En dan mogen gemeenten pas helpen. De hulp die dan geboden moet worden is kostbaarder, naast dat je mensen eerst de vernieling in hebt geholpen.’

Vrijstelling giften

De nieuwe Participatiewet komt uit de koker van het vorige kabinet en moet de scherpe randjes van de bijstandsregels afhalen. Nu worden bijstandsgerechtigden bijvoorbeeld snel gekort als zij iets toegestopt krijgen van vrienden of familie. In de vernieuwde wet geldt hiervoor een vrijstelling tot 1200 euro.