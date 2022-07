Samen koffie drinken op een Amsterdams wormenbankje

Foto: gemeente Amsterdam

Een manier om inwoners met elkaar te verbinden, is het plaatsen van bijzondere bankjes in de leefomgeving. De gemeentelijke bankjes hebben vaak meerdere functies en doelen tegelijk. Zoals de Amsterdamse wormenbankjes, goed voor een praatje en compost, de Groningse ‘babbelbankjes’ tegen eenzaamheid in de stad, of bankjes van gerecycled materiaal.

De gemeente Amsterdam verstrekt gratis wormenbankjes aan inwoners. Die zorgen niet alleen voor verbinding in de buurt maar dragen ook bij aan het recyclen van gft-afval. Het houten bankje kun je bijvoorbeeld voor je huis zetten om met je buren een kop koffie op te drinken. Daarnaast bevinden zich in het bankje wormen die groente- en fruitafval tot compost verwerken. Inwoners gooien er hun gft-afval in en halen er compost uit, handig voor de balkon- of tuinplanten.

Amsterdam deelt vijftig wormenbankjes uit. Een bankje aanvragen kan samen met minstens twee andere huishoudens, bijvoorbeeld met de buren. Zo zegt een inwoner van de stad: ‘Het werkt prima, het stinkt niet en het bankje zit uitstekend. Als ik de gemeente was, zou ik iedereen op de begane grond een wormenbankje aanbieden. Het zorgt voor verbinding. Door het bankje maak ik nu vaker een praatje. Ook met mensen waar ik anders niet zo snel contact mee zou maken. Door zoiets kleins als een bankje is onze straat nu een stuk gezelliger. Ik gun het iedereen.’

Babbelbankjes in Groningen

Groningen zet ‘babbelbanken’ in als middel tegen eenzaamheid. Zo’n 40 procent van de Groningers zou zich volgens de gemeente eenzaam voelen. Een ‘babbelbank’ in de openbare ruimte moet jong en oud uitnodigen plaats te nemen en een praatje te maken. Het houten meubel is het eerste van een serie in de wijk Beijum. Uit onderzoeken in deze wijk blijkt dat bewoners graag meer plekken willen waar ze elkaar kunnen ontmoeten.

Op het eerste Groningse bankje staat een gedicht van de wijkdichter, dat vorig jaar werd geschreven in het kader van de Week tegen de Eenzaamheid. Op een tweede bankje is in allerlei talen het woord ‘welkom’ gezet. Het initiatief van de babbelbankjes komt voort uit een motie van de ChristenUnie in de gemeenteraad, in de strijd tegen eenzaamheid.

Powerbank in Papendrecht

Een bankje om op te laden, letterlijk en figuurlijk. In de gemeente Papendrecht staat er namelijk één met zonnecellen. De bank heeft een oplaadmogelijkheid voor e-bikes en voor telefoons. ‘Het is een ‘powerbank’ die ruimte geeft aan voorbijgangers om elkaar te ontmoeten,’ aldus de gemeente. ‘Het staat symbool voor ontmoeting en duurzaamheid, de kernwaarden in de omgevingsvisie die vorig jaar is vastgesteld.’

Zitten op gerecycled pmd-afval

De gemeente Kampen vervangt een aantal verouderde bankjes door exemplaren van gerecycled plastic. Wethouder Jan Peter van der Sluis: ‘Met dit bankje willen we laten zien hoe afval gebruikt kan worden als grondstof voor nieuwe producten.’ Het plaatsen van de bankjes is onderdeel van de campagne Terugwinnaars. Hiermee wil de gemeente haar inwoners extra stimuleren om afval en grondstoffen goed te scheiden. Er is hierbij speciale aandacht voor pmd-afval (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons).

Vangrailbankjes

Na de sloop van een oud wegdeel van de A9 bij Badhoevedorp waren er nog wat stukken over van de vangrail. Dus bedacht de gemeente Haarlemmermeer dat het leuk was om hier iets mee te doen. Een stedenbouwkundig ontwerper maakte er vervolgens een bijzonder ontwerp mee: vangrailbankjes. Vijf exemplaren zullen binnenkort pronken op de plek waar vroeger de snelweg liep.