‘Gesteund door meer lokale aanpak corona’

Zoals bekend werd in de persconferentie is de uitvoering van coronamaatregelen nu nog meer lokaal belegd. Burgemeesters en veiligheidsregio’s kunnen sinds afgelopen vrijdag extra lokale regels doorvoeren zoals de openingstijden van de horeca beperken en locaties zoals een park of winkelcentrum of parkeergelegenheden bij het strand of stadscentrum afsluiten.

In de persconferentie zeiden premier Rutte en minister De Jonge dat lokaal extra maatregelen kunnen worden opgelegd, bovenop de landelijke geldende regels. Deze lokale en regionale maatregelen richten zich op de naleving van de basisregels en op het voorkomen van drukte. ‘Omdat we zien dat het niet vanzelf goed gaat, ontwikkelen we in samenwerking met de veiligheidsregio’s en GGD’en instrumenten die lokaal handelingsperspectief bieden en die, waar nodig, met landelijke maatregelen worden ondersteund,’ schrijft minister De Jonge aan de Tweede Kamer.

Strenger handhaven

De Veiligheidsregio’s kunnen bijvoorbeeld gedragsmaatregelen invoeren zoals mondkapjesplicht op buitenlocaties, locaties sluiten, publieks- en verkeersstromen in goede banen leiden op drukke plekken, grootschalige samenkomsten verbieden en publiek in een voetbalstadion of bij trainingen weren. Zij zullen ook weer strenger gaan handhaven als dit nodig blijkt, aldus het kabinet. In een aantal gemeenten is dit al aan de orde, bijvoorbeeld in Rijswijk. Ook Noord-Brabantse burgemeesters van onder andere Eindhoven, ‘s-Hertogenbosch, Tilburg en Breda gaan het toezicht op naleving intensiveren, aldus een gezamenlijke verklaring.

Veiligheidsregio’s tevreden

De voorzitters van de veiligheidsregio’s hebben daarmee mogelijkheden om brandhaarden van het coronavirus te voorkomen en onder controle te krijgen, aldus het kabinet. Namens het Veiligheidsberaad reageert Hubert Bruls: ‘Als veiligheidsregio’s merken we dat het kabinet hecht aan een gezamenlijke aanpak. Daar zijn we tevreden over, want het is heel belangrijk om als overheden zo veel mogelijk gezamenlijk op te trekken.’

Bruls benoemt ook de meerwaarde van lokaal en regionaal maatwerk. ‘Dat is in het belang van iedereen, om landelijke lockdownmaatregelen te voorkomen. Als veiligheidsregio’s worden we door het kabinet gesteund om onze bevoegdheden in te zetten. We gaan hier zorgvuldig mee om en zullen, daar waar nodig, passende lokale en regionale maatregelen nemen.’