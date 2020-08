Burgemeesters mogen supporters bij voetbal beperken

Burgemeesters en voorzitters van veiligheidsregio’s mogen de aanwezigheid van supporters bij duels in het prof- en amateurvoetbal beperken of verbieden.

Dat vertelde premier Mark Rutte vorige week op de persconferentie over het coronavirus, naar aanleiding van Feyenoord-supporters die een openbare training van hun club bijwoonden. ‘Zij zongen hartstochtelijk en dat is tegen de regels,’ zei Rutte.

Minder supporters

‘Ik kan me voorstellen dat de burgemeester van Rotterdam dan op een gegeven moment besluit het aantal fans drastisch te beperken of de aanwezigheid van supporters helemaal te verbieden.’ Feyenoord oefende zondag in de eigen Kuip tegen Sparta Rotterdam en liet ongeveer 3000 supporters toe. Aanvankelijk waren er 7.000 fans welkom, maar de gemeente Rotterdam en Feyenoord kwamen daar op terug na de drukbezochte training.

Ajax wilde zaterdag voor 9.000 fans oefenen tegen RKC Waalwijk in de Johan Cruijff ArenA. Uiteindelijk is besloten geen supporters toe te laten, omdat er begin van de week nog geen vergunning van de gemeente Amsterdam was verkregen. Op donderdag 13 augustus wordt tegen FC Utrecht wel gevoetbald voor een beperkt publiek. PSV wil op 15 augustus tijdens een oefenduel met Vitesse maximaal 6.500 fans toelaten in het Philips-stadion.

Geen juichpolitie

Voor voetbalclubs zijn sommige maatregelen lastig te handhaven, beseft ook burgemeester Paul Depla van Breda, die namens alle burgemeesters vaak aanschuift bij nationale overleggen over voetbal. ‘Er komt geen juichpolitie, zoals er ook geen terraspolitie komt,’ verwacht hij.

Rutte meldde in juni al dat er alleen weer beperkt publiek bij voetbalduels mag als supporters zich aan de regels houden. Ze moeten niet alleen afstand houden, maar mogen ook niet juichen en zingen. ‘Als je club scoort, laat je maar een toeter horen, of roep je zachtjes hoera,’ zei de minister-president.