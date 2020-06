‘Kermis of buurtfeest mogelijk, grote popfestivals nog niet’

Het kabinet heeft woensdag verdere versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd. Gemeenten mogen toch evenementen toestaan deze zomer, maar onder voorwaarden.

‘Het evenementenseizoen zal nu niet meteen losbarsten,’ temperde premier Rutte de verwachtingen tijdens een persconferentie woensdagavond. Het Veiligheidsberaad stelt dat met de nieuwe regels ‘deze zomer best een kermis of buurtfeest mogelijk is, maar grote popfestivals nog niet’. In de regels is opgenomen dat ‘spreekkoren, hard meezingen of schreeuwen in groepsverband niet is toegestaan’.

‘Meer vrijheid dan verwacht’

Ja, bevestigde Rutte het uitgelekte nieuws, ‘we gaan de zomer in met meer vrijheid dan verwacht’. Bijvoorbeeld festivals en kermissen kunnen al vanaf 1 juli doorgaan, mits de gemeente een vergunning verleent. Tot vandaag was de officiële lijn dat álle evenementen tot 1 september verboden zouden blijven. Rutte deed daarbij een beroep op het gezonde verstand van mensen.

LIVE: de persconferentie van premier Rutte en minister @hugodejonge over de laatste stand van zaken rond de aanpak van het #coronavirus ⬇ https://t.co/Q90powXKZO — Mark Rutte (@MinPres) June 24, 2020

Zo geldt nog altijd: 1,5 meter afstand is de norm. Organisatoren die daarmee rekening houden, krijgen in principe de ruimte. Zodra ergens meer dan 250 mensen op afkomen, moeten de bezoekers niet alleen rustig blijven, maar ook verplicht zitten. Dit om te voorkomen, zo legde Rutte uit, dat met name in de avond en met alcohol in het spel tóch de ‘veilige afstand’ wordt vergeten.

Geen limiet voor bijeenkomsten

Ook sportscholen, kantines, casino’s en sauna’s mogen open vanaf 1 juli. Voor ‘bijeenkomsten’ mag het maximumaantal bezoekers op papier geheel worden losgelaten, zolang mensen tenminste in staat zijn onderling 1,5 meter afstand te bewaren. Aanvankelijk zou dit ook nog beperkt blijven tot maximaal honderd bezoekers, maar vanaf volgende week dus niet meer.

Het kabinet verbindt hieraan de eis dat aan de poort wordt gecontroleerd of mensen ziek zijn. Zonder een ‘reservering en gezondheidscheck vooraf’ blijft een limiet gelden. Binnen mogen dan maximaal 100 mensen worden toegelaten, in de buitenlucht 250.

Steun brokkelt af

De versoepelingen volgen op afbrokkelende steun onder Nederlanders voor het coronabeleid. ‘De bezorgdheid over het coronavirus onder Nederlanders daalt langzaam verder,’ blijkt uit een steekproef die het kabinet liet uitvoeren.

Deze dalende trend is al zichtbaar sinds de piek van het virus in maart. De virusvrees onder de bevolking beweegt omgekeerd aan het vertrouwen in het coronabeleid: ‘De zorgen over de juistheid van de maatregelen van de overheid nemen weer iets toe.’