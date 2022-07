Meerdere evenementen afgelast vanwege verwachte hitte

Naast de eerste wandeldag van de Vierdaagse van Nijmegen zijn meerdere evenementen afgelast vanwege de verwachte hitte op maandag en dinsdag. Het Klimaatverbond met daarin 175 gemeenten waarschuwt dat ons land nog onvoldoende voorbereid is op hoge temperaturen. ‘Vooral eenzame ouderen lopen veel risico.’

Het Vierdaagsebestuur en ook burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen benadrukken dat het besluit om van 4Daagse naar 3Daagse te gaan niet alleen is genomen vanwege de gezondheid van de wandelaars. Ook vanwege de honderden mensen die elke dag in touw zijn om de wandeltocht goed te laten verlopen.

Evenementen afgelast

In Alkmaar gaat de kaasmarkt op dinsdagavond niet door. Volgens de gemeente is de keuze onvermijdelijk. ‘We zijn zuinig op onze gasten, kaasdragers, producenten en de bezoekers. En uiteraard op de kazen,’ aldus wethouder Robert te Beest.

Een aantal sportevenementen moest ook sneuvelen vanwege de verwachte hitte. Zo gaat in Zeeuws-Vlaanderen de zomerloop die dinsdag gepland stond in het dorp Sint Kruis niet door. Verder is de oefenwedstrijd die de Maastrichtse voetbalclub MVV dinsdag zou spelen tegen Patro Eisden vervallen en in Groesbeek is de oefenwedstrijd tussen De Treffers en NEC afgelast.

Bruggen

Vanwege de verwachte hitte bedient de gemeente Groningen dinsdagmiddag vanaf 13.00 uur de bruggen niet meer. De hoge temperaturen zijn slecht voor de bruggen. Om te voorkomen dat ze vast komen te zitten wordt een aantal bruggen in Rotterdam sinds maandagochtend preventief gekoeld met water.

Nationaal hitteplan

Vanwege de verwachte warmte is maandag het Nationaal Hitteplan in werking getreden. Ook worden diverse andere maatregelen genomen. Rijkswaterstaat heeft maandagochtend vanaf 10.00 uur een eigen hitteprotocol ingesteld en er geldt ook een smogwaarschuwing, omdat er door de hoge temperaturen in een groot deel van Europa smog kan ontstaan. Mensen die gevoelig zijn voor smog kunnen hierdoor klachten krijgen.

Klimaatverbond

Het Klimaatverbond waarschuwt dat Nederland nog altijd onvoldoende voorbereid is op hitte. In het verbond werken 175 gemeenten, provincies en waterschappen samen aan klimaatbeleid. De organisatie wijst erop dat vooral ouderen risico’s lopen en roept familieleden en buren op hen te helpen. Bijvoorbeeld bij het ventileren van de woning, wat het beste laat op de avond of vroeg in de ochtend kan gebeuren.

Eenzame 75-plussers

Nu de temperatuur dinsdag kan oplopen tot 39 graden in het zuiden, zal het ook in veel huizen broeierig worden. Het Klimaatverbond becijfert dat Nederland zo’n half miljoen ‘thuiswonende eenzame 75-plussers’ telt. ‘Zij hebben vaak een kwetsbaarder gezondheid en missen sociale contacten die in de gaten houden of het wel goed met ze gaat.’ Juist in deze groep bezweken tijdens eerdere hittegolven veel mensen.

Onderbelicht

Het Klimaatverbond constateert dat hitterisico’s ‘veel te lang onderbelicht zijn geweest bij de klimaatadaptatieprogramma’s van de overheid’. Klimaatadaptatie betekent aanpassing aan stijgende temperaturen. De laatste twee jaar zouden gemeenten, woningcorporaties en bijvoorbeeld de GGD’en daar meer aandacht voor hebben gekregen. Dat is ook hard nodig volgens het verbond. ‘Hitte is een van de gevaarlijkste klimaatrisico’s in ons land. Bij vrijwel elke hittegolf sterven honderden mensen meer dan normaal en neemt de druk op de Spoedeisende Hulp (SEH) flink toe.’