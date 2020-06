Gemeenten luiden donderdag noodklok in Tweede Kamer

Ongeveer 70 gemeentebestuurders gaan aanstaande donderdag naar de Tweede Kamer om de noodklok te luiden over hun financiële situatie. Ze gaan circa 180 brandbrieven aan de Kamerleden overhandigen.

Donderdag 2 juli debatteert de Kamer met minister Ollongren van Binnenlandse Zaken over de financiële verhoudingen. Vooraf aan het Algemeen overleg verzamelen zo’n 70 gemeentebestuurders uit het hele land zich bij de Tweede Kamer om aandacht te vragen voor hun kwetsbare financiële positie. Ze vertonen onder meer korte films waarin gemeenten hun precaire situatie uitleggen.

Het is een initiatief van de Verenging van Nederlandse Gemeenten (VNG), die in een position paper de financiële zorgen van gemeenten uiteenzet. ‘De financiële problemen van gemeenten zijn mede door de coronacrisis sinds jaren niet zo zorgelijk geweest. Gemeenten vrezen dat inwoners en bedrijven hiervan de wrange vruchten plukken in de vorm van minder voorzieningen, slecht onderhouden buitenruimte en hogere OZB,’ aldus de VNG. ‘De financiële situatie wordt onhoudbaar’.

180 brandbrieven

Jan van Zanen, voorzitter van de VNG en de dag ervoor geïnstalleerd als burgemeester van Den Haag, overhandigt de Kamerleden een bundel met circa 180 brandbrieven van gemeenten en provinciale afdelingen die geschreven werden aan Ollongren. Hij doet dit samen met Paul Depla namens stedennetwerk G40, Koos Janssen voor de M50 (middelgrote gemeenten), Ellen van Selm namens de P10 (grote plattelandsgemeenten) en Arco Hoogland voor de provinciale afdelingen.

Coronacompensatie

Het is de minister niet ontgaan dat lokale overheden luidkeels vragen om extra geld, zeker sinds het uitbreken van de coronacrisis. Het Rijk zegde eind mei een eerste compensatie toe van 556 miljoen euro. Inmiddels is hierover meer duidelijkheid. De verdeling loopt via het gemeentefonds, waarbij zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van de bestaande verdeelsleutels.

Over de compensatie op het gebied van onder andere de veiligheidsregio’s, GGD-en, afvalinzameling en buurthuizen én de periode na 1 juni lopen nog steeds gesprekken met de VNG. ‘Samen wordt bekeken welke reële compensatie nodig is op basis van de hogere uitgaven en gederfde inkomsten,’ schrijft Ollongren in een brief over de coronacompensatie. Maar gemeenten hoeven voorlopig niet te rekenen op structureel extra middelen vanuit het Rijk, maakte ze vorige week al duidelijk.