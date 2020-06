Tientallen gemeenten moeten miljoenen bijlenen

Tientallen gemeenten hebben miljoenen euro’s moeten bijlenen om salarissen, uitkeringen en subsidies te kunnen betalen. Door de coronacrisis zijn hun inkomsten sterk gedaald en uitgaven flink gestegen. Amsterdam en Den Haag maakten vorige week bekend honderden miljoenen tekort te komen door de crisis.

Het AD meldt na eigen onderzoek dat gemeenten extra moeten bijlenen om lopende kosten te blijven betalen. De gemeente Haarlemmermeer leende 24 miljoen euro, Breda 15 miljoen, Middelburg 11 miljoen en Terschelling 2 miljoen euro bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) om het hoofd boven water te houden. Gemeenten zagen door de coronacrisis bronnen van inkomsten als toeristenbelasting en parkeergelden opdrogen. Doordat ondernemers, burgers en sportclubs uitstel van betaling kregen, kwam er nog minder geld binnen.

Middelburg

Middelburg is al 2 miljoen euro kwijt aan de coronacrisis. De gemeente meldt minder inkomsten uit parkeergeld en -boetes en toeristenbelasting, en opgelopen uitgaven. Wethouder Johan Aalberts zegt in het AD. ‘Als wij een bedrijf met deze cijfers waren geweest, had je haast wel moeten concluderen dat je failliet bent. Die klap komt nog eens boven op de enorme problemen die wij, net als een derde van alle Nederlandse gemeenten, hebben door het sociaal domein.’

Coronacompensatie

Omdat gemeenten inkomsten mislopen en extra kosten maken heeft het Rijk een eerste compensatie toegezegd van 556 miljoen euro. Hoe dit precies over gemeenten verdeeld gaat worden is nog niet bekend. Er wordt nog verder gesproken over het vervolg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In juli moet duidelijker zijn hoe gemeenten er financieel voor staan.

Den Haag en Amsterdam maakten vorige week een eerste analyse bekend. De coronacrisis kan voor de gemeente Amsterdam leiden tot een begrotingstekort van 261 miljoen euro in 2020. Daarna kunnen de effecten aanhouden en leiden tot een tekort van ten minste 200 miljoen euro per jaar. Dat schrijft wethouder Victor Everhardt van financiën in een zogenoemde Voorjaarsbrief.

Dit jaar kan de stad het beoogde begrotingstekort opvangen door een beroep te doen op de financiële reserve, schrijft de wethouder. ‘Die is precies zo groot, dus in één klap weg’. In de jaren erna echter zal dat niet gaan. Everhardt verwacht dat het kabinet dan bijspringt om tekorten bij gemeenten te compenseren.

Den Haag

Den Haag maakte bekend dat de gevolgen van de coronacrisis de gemeente dit jaar tussen de 81 tot 131 miljoen euro kost. De schade volgend jaar zal vermoedelijk uitkomen tussen de 39 en 71 miljoen euro, schat het stadsbestuur. ‘Ook de structurele tekorten die optreden binnen de Jeugdhulp en Wmo blijven onverminderd groot, ondanks de extra middelen tot 2021 vanuit het Rijk.’

Daarnaast sluit het bestuur niet uit dat de algemene reserves van gemeenten verder gaan krimpen als gevolg van de coronacrisis. ‘De optelsom van rekeningen die bij de gemeenten wordt neergelegd neemt alsmaar toe. De 566 miljoen voor corona is een goede eerste stap, maar het is belangrijk dat na deze eerste stap, andere stappen volgen,’ aldus wethouder Boudewijn Revis van financiën.