De Jonge: inwerkingtreding spoedwet op 1 juli niet haalbaar

Het kabinet acht inwerkingtreding van de nieuwe spoedwet met coronamaatregelen ‘niet haalbaar’ per 1 juli. De huidige werkwijze via noodverordeningen wordt voortgezet.

Dat schrijft minister De Jonge van Volksgezondheid vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer. De Raad van State bracht gisteren advies aan hem uit. Zowel dit advies als het definitieve wetsvoorstel wordt volgens de gangbare procedure openbaar op het moment dat de minister zijn plan indient bij de Tweede Kamer.

‘Het is aan uw Kamer’

‘Het kabinet streeft ernaar het wetsvoorstel spoedig aan te bieden aan uw Kamer. Het is vervolgens aan uw Kamer om te bepalen wanneer het wetsvoorstel behandeld kan worden,’ schrijft De Jonge over het vervolg. De Kamer maakte zelf overigens vorige week al duidelijk dat de planning voor de nieuwe coronawet krap werd.

De minister zegt het na in zijn brief: ‘Een zorgvuldige behandeling in de Tweede en Eerste Kamer vergt tijd en aandacht. Gevolg daarvan is dat inwerkingtreding per 1 juli niet haalbaar is.’ Tot de invoering van de wet wil het kabinet op de bestaande voet verder met het beleid, dat loopt via aanwijzingen van de minister aan de 25 veiligheidsregio’s.

Noordverordeningen blijven gelden

Dat betekent dat de noodverordeningen die hierop zijn gebaseerd, voorlopig van kracht blijven. Op dit systeem klinkt al langer kritiek, omdat de (lokale) democratie buitenspel staat, en omdat grondrechten in de verdrukking zitten zónder de vereiste wettelijke basis daarvoor. Zodoende lijkt ook de bodem onder veel coronaboetes weggeslagen.

De Jonge nuanceert in zijn brief: ‘In de huidige fase van de bestrijding zijn steeds meer maatregelen versoepeld en is de inzet van noodverordeningen beperkter en minder ingrijpend dan in de beginfase.’ Tegelijk, schrijft hij, ‘blijft ook op dit moment van groot belang dat wij ons allen houden aan de maatregelen ter bestrijding van het virus’.

Storm van kritiek

De spoedwet moest de genoemde problemen eigenlijk ondervangen, maar het concept maakte een storm van kritiek los. Bijna 250.000 mensen tekenden inmiddels een petitie tegen de wet. Het kabinet zou zichzelf te veel macht toebedelen, waarbij gemeenteraden en het parlement grotendeels aan de zijlijn blijven staan. Dat zou in beginsel een jaar moeten duren.

De spoedwet leek daarbij een speelbal tussen ministeries, wat tot een ongebruikelijke en rommelige gang van zaken leidde.