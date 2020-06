Spoedwet loopt mogelijk vertraging op na scherpe kritiek

De nieuwe spoedwet die coronamaatregelen vanaf 1 juli voor een jaar moet vastleggen, lijkt vertraging op te lopen. Het streven is de wet deze maand nog in te dienen bij de Kamer, aldus minister Grapperhaus gisteren. Maar de Kamer heeft ook tijd nodig voor de behandeling.

Het voorstel is vrijdag geaccordeerd door de ministerraad. In het weekeinde werd duidelijk dat er zware kritiek op is geleverd. ‘Er wordt nu hard gewerkt zodat die punten kunnen worden verwerkt, de wet naar de Raad van State kan, en de wet dan bij uw Kamer kan worden ingediend,’ lichtte Grapperhaus het vervolg toe tijdens een overleg.

‘Streven is in juno indienen’

Vooral oppositiepartijen maken duidelijk dat ze serieus naar de nieuwe coronawet willen kijken. Dus wanneer dacht het kabinet het voorstel precies in te dienen, was de vraag gisteren. Grapperhaus: ‘Het streven is absoluut nog steeds om dat in deze maand, juno, te kunnen doen. Dat is nog 2,5 week, geloof ik.’ Dat zou weinig tijd meer overlaten voor de behandeling.

‘Dit betekent dat wij in een vluggertje – en dat wilden we nou juist niet – de wetgeving moeten afronden,’ reageerde PvdA-Kamerlid Attje Kuiken. ‘De wet gaat over grondrechten en over lokale democratie, dit moet echt zorgvuldig gebeuren.’ Onder andere de SP sloot zich daarbij aan met een ‘winstwaarschuwing’ voor het kabinet.

Krakkemikkige noodverordening

De Kamer zit wel met een dilemma, schetste SGP’er Kees van der Staaij. ‘We kunnen wel zeggen dat we uitgebreid de tijd willen nemen – dat wil ik ook heel graag – maar tegelijkertijd willen we ook niet dat de situatie met een krakkemikkige noodverordening voortduurt.’ Zo klinkt er al langer kritiek dat de huidige situatie niet grondwettelijk is.

De praktische gevolgen hiervan zitten ook de PvdA niet lekker. ‘Er was onduidelijkheid over de coronaboetes. De helft van de processen-verbaal is teruggestuurd omdat er ondeugdelijkheden in zaten. En we wachten nog steeds op wetgeving. Ik vind het eigenlijk niet akkoord, want daarmee sturen we mensen op pad met zaken waarvan ik vind dat ze niet deugdelijk genoeg zijn.’

Pas op de plaats coronaboetes

De handhaving met boetes lijkt dan ook een pas op de plaats te maken. Als de bonnenboekjes nog worden getrokken, dan komt daarover in elk geval weinig naar buiten. Wel zichtbaar is de afwezigheid van handhaving, zoals bij de demonstratie op de Dam. Vakbond BOA-ACP van buitengewoon opsporingsambtenaren had al aangekondigd dat het vanaf 1 juni lastig zou worden om te handhaven.



Strafblad na coronaboete toch niet door versnipperaar Het kabinet kan niet ongedaan maken dat mensen een strafblad overhouden aan eerder uitgedeelde coronaboetes, stelt minister Grapperhaus. De Kamer riep daar onlangs toe op, maar volgens de minister kan hooguit worden gezorgd dat de coronaboete niet meetelt als iemand een ‘verklaring omtrent het gedrag’ of VOG aanvraagt, bijvoorbeeld om te solliciteren. Anders zou ‘het hele wettelijke systeem op de schop moeten’.

Coronaboete nieuwe stijl

Ook de coronaboete ‘nieuwe stijl’, die deel uitmaakt van het conceptvoorstel, krijgt commentaar. Het College voor de Rechten van de Mens hekelt in weer een ander spoedadvies de keuze voor het strafrecht in plaats van het bestuursrecht. De overweging daarbij is, kort gezegd, dat dit gemakkelijker is voor de overheid. Vanuit ‘mensenrechtelijk perspectief’ is dat te kort door de bocht.

‘Niet alleen leidt overtreding van tijdelijke en gedeeltelijk vage gedragsnormen tot een permanente aantekening op het strafblad, er is in tegenstelling tot het stelsel van bestuursrechtelijke boetes geen ruimte voor matiging van de boete op grond van bijzondere omstandigheden en/of een hardheidsclausule,’ aldus het college.

Meer algemeen luidt het oordeel: ‘Het wetsvoorstel is een noodzakelijke en belangrijke stap vooruit, maar is nog niet zonder mensenrechtelijke risico’s.’

Bredere zorgen over spoedwet

Nog meer geconsulteerde partijen maken zich zorgen over het wetsvoorstel, blijkt inmiddels. De Vereniging van Raadsleden en de Nederlandse Orde van Advocaten trokken voor het weekeinde aan de bel. Lokaal komt de kritiek ook uit bestuurlijke hoek, van burgemeesters en wethouders.

NGB en VNG: concept-ontwerp Tijdelijke wet maatregelen covid-19 geeft gemeenten te weinig sturingsmogelijkheden, bovendien ontbreekt de democratische legitimatie op lokaal niveau. https://t.co/6AG3xgOsYW #corona #coronacrisis — VNG (@VNGemeenten) June 9, 2020

Ook de Nationale ombudsman klom in de pen om zijn gemengde gevoelens bij het voorstel over te brengen aan het kabinet. ‘Wat verandert deze wet nu echt voor burgers?’ vraagt hij zich af. Volgens de ombudsman gaat het wetsvoorstel te beperkt in op de inbreuk van de maatregelen op de grondrechten, en is er veel onduidelijk.