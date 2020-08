Meer vraag naar hulp bij geldproblemen

De Nederlandse Schuldhulproute (NSR) ziet het aantal hulpvragen bij geldproblemen steeds meer stijgen. Dit komt volgens samenwerkingsverband NSR deels door de coronacrisis. Ruim 1 op de 5 huishoudens heeft momenteel moeite om rekeningen te betalen. In de grote steden is dit zelfs 1 op de 3.

De verwachting is dat het aantal mensen met geldproblemen de komende tijd gaat stijgen. ‘De meeste regelingen die voor corona gelden, houden in september of oktober op en dat zullen wij in het aantal hulpvragen gaan zien. Daar komen de hulpvragen die voortkomen vanuit de coronacrisis nog eens bij,’ aldus Martin Suithoff, directeur Nederlandse Schuldhulproute.

Eén route

De NSR werkt samen met gemeenten, bedrijven en schuldhulporganisaties aan één centrale schuldhulproute. Een van de onderdelen is een online test om de financiële situatie in te schatten. Sinds januari 2020 hebben al ruim 100.000 mensen hulp gezocht via de test op Geldfit.nl. In 2019 ging het om 54.000 mensen over dezelfde periode, dit aantal is dus bijna verdubbeld.

Schuldhulp

De test biedt iemand gepaste hulp om zijn of haar geldzaken op orde te krijgen of te houden. Dit bestaat uit tips en tools, maar ook professionele schuldhulpverlening. In 2020 hebben tot nu toe ruim 27.000 mensen een passend hulpaanbod ontvangen. Ruim 4000 hulpvragers werden doorverwezen naar vrijwilligersorganisaties of professionele schuldhulp bij de gemeente, de rest had genoeg aan tips en tools.