Sneller hulp voor ontvanger bijstand met foutje in gegevens

Gemeenten krijgen de mogelijkheid om boetes kwijt te schelden die bijstandsontvangers krijgen als zij verkeerde gegevens hebben ingevuld. De Tweede Kamer heeft een voorstel aangenomen dat ervoor zorgt dat iemand in de bijstand met fout ingevoerde formulieren gewoon wordt geholpen, mits er geen sprake is van doelbewuste fraude.

Sommige mensen worden als fraudeur aangemerkt omdat er op hun formulieren iets verkeerd is ingevuld of een verandering – zoals een baan of een nieuw adres – te laat is doorgegeven. Het ergert de ChristenUnie en het CDA dat gemeenten zo’n persoon niet snel kunnen helpen door bijvoorbeeld de vordering kwijt te schelden om zo de bijstandsontvanger te helpen met zijn of haar schulden.

Per ongeluk

‘De gemeente kan nu bij schuldhulpverlening geen verschil maken tussen mensen die bewust frauderen en mensen die ergens per ongeluk een punt of komma verkeerd hebben gezet,’ legt CDA-Kamerlid René Peters uit.

Dat kan momenteel alleen als de afdeling van de gemeente die over schuldhulp gaat, naar de rechter stapt om de afdeling van dezelfde gemeente die over fraudeaanpak gaat te dwingen akkoord te gaan met een regeling.

Eerlijker

Van dat kostbare en bureaucratische proces willen de partijen af. Mensen in de schulden komen zo alleen maar verder in de problemen, stelt Peters. ‘Daarom ben ik blij dat het voorstel is aangenomen om de wet op dit punt aan te passen en de regels eerlijker te maken’.