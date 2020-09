MVS-gemeenten maken aanvraag schuldhulp makkelijker

Inwoners van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) kunnen voortaan makkelijker schuldhulpverlening aanvragen via een ‘Goed-op-weg-map’. Die map helpt stap voor stap bij hun aanvraag. In duidelijke taal en met een combinatie van tekst en beeld.

Een op de zeven huishoudens in de MVS-gemeenten heeft een laag inkomen. Ongeveer 12.500 huishoudens hebben risicovolle schulden. Toch vraagt maar een klein deel van de inwoners schuldhulpverlening aan. Van hen haakt bovendien bijna 25 procent alsnog af. In 2019 zaten ongeveer 900 huishoudens in de MVS-gemeenten in een schuldhulpverleningstraject.

Eenvoudige communicatie

Door de coronacrisis loopt het aantal inwoners met schulden alleen maar verder op. Hoe langer hulp wordt uitgesteld, hoe ernstiger de problemen worden. Volgens de Regionale visie Armoede, Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 2020-2023 kunnen er grote stappen gezet worden door eenvoudige communicatie. Daar is de Goed-op-weg-map een voorbeeld van.

Te ingewikkeld

Vanaf morgen ontvangen aanvragers van schuldhulpverlening de nieuwe map van participatiebedrijf Stroomopwaarts. Dat voert sinds 1 juli 2015 namens de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam het gedeelte Werk en Inkomen uit. ‘Het aanvragen van schuldhulpverlening bleek te ingewikkeld,’ aldus Helene de Jong, manager Instroom. ‘Door de map verwacht ik dat inwoners eerder in de schuldhulpverlening terechtkomen. Zo kunnen we grotere problemen voorkomen.’

Vijftien pagina’s

Tot nu werd het landelijke standaardpakket voor de aanvraag van schuldhulpverlening gebruikt. ‘Een dikke map met ongeveer veertig pagina’s en vrij ingewikkelde taal. Te ingewikkeld voor mensen met financiële problemen, die gemiddeld vaker moeite hebben met lezen. We brachten die terug naar vijftien pagina’s. In duidelijke stappen, begeleiden we de inwoner bij de aanvraag. Met eenvoudige taal en iconen om de teksten te verduidelijken,’ legt de Jong uit.

Nog eenvoudiger

Met de map wordt schuldhulpverlening volgens Stroomopwaarts toegankelijker voor mensen die dat nodig hebben. De Goed-op-weg-map is uitgebreid getoetst door vrijwilligers en laaggeletterden. Er is ook rekening gehouden met de aangepaste Wet Schuldhulpverlening die op 1 januari 2021 ingaat. ‘Dan krijgen de hulpverleners toegang tot de landelijke systemen en wordt het aanvragen van schuldhulpverlening nog eenvoudiger.’