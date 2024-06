Oproep voor volwaardige secundaire route schuldhulp

Meer mensen worden bereikt met schuldhulp als beroepsgroepen de handen ineenslaan. Dat is de conclusie van een pilot met een secundaire route voor schuldhulpverlening. ‘We hebben nu alle handen nodig aan het schuldenbed,’ roept voorzitter van de Beroepsvereniging Bewindvoerders Wsnp (BBW) Michiel Noordzij op. Daarom biedt de BBW een petitie aan de Tweede Kamer aan.

Het aantal huishoudens met problematische schulden neemt al een aantal jaar toe. Ondertussen daalt het aantal succesvolle schuldhulptrajecten. Minister Schouten van Armoede en onder meer gemeenten proberen op allerlei manieren de schuldhulp aan inwoners te verbeteren.

Pilot secundaire route

Onder andere met de pilot secundaire route. Daarbij verzorgt niet de gemeentelijk schuldhulpverlener, maar de Wsnp-bewindvoerder de aanvraag bij de rechter voor toegang tot de wettelijke schuldsanering (Wsnp). Dit naar aanleiding van een unanieme oproep van de Tweede Kamer. De vraag was of er andere doelgroepen, en daardoor meer mensen met problematische schulden, bereikt kunnen worden.

Effectrapportage

Uit de effectrapportage van onderzoeksbureau Purpose blijkt dat van de mensen die binnen de pilot zijn geholpen 56 procent niet eerder contact zocht met de gemeente. De behoefte aan grip en autonomie lijken een belangrijke factor te zijn. Ook het gebrek aan vertrouwen in de overheid speelt een rol.

De overige 44 procent klopte wel aan bij het gemeenteloket, maar vond daar niet de passende hulp. Er werden impliciete voorwaarden gesteld door de gemeente of de situatie bleek te complex. Bijvoorbeeld als een echtscheiding nog niet is afgewikkeld.

In de helft van de gevallen hoefden de bewindvoerders echter geen aanvraag te doen, want ze brachten alsnog een succesvol schuldhulpverleningstraject tot stand.

Gemeentelijke poort

‘Met het huidige systeem waarbij iedereen door de gemeentelijke poort moet, bereiken we een substantiële groep niet,’ zegt voorzitter van de BBW Michiel Noordzij. Daarom moet er een secundaire route naar schuldhulp komen. ‘De groep mensen met schulden is zo divers geworden, dat we onze hulp- en dienstverlening daarop moeten aanpassen. Er moet triage aan de poort komen waarbij we direct de beste en snelste oplossing zoeken voor de burger,’ stelt Noordzij.

Petitie

De beroepsvereniging biedt op 11 juni de effectrapportage in de vorm van een petitie aan de Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan. Ze roept de Kamer op tot een pilot om te onderzoeken hoe een volwaardige secundaire route voor schuldhulpverlening kan worden ingericht en ingebed in het hulpverleningsveld. BBW verwacht binnen die pilot jaarlijks 5000 extra gezinnen met problematische schulden te kunnen helpen. Uiteindelijk kan dat opgeschaald worden tot 10.000 extra gezinnen per jaar.

Samen

Het moet een route worden die dient als extra optie, naast de primaire gemeentelijke route. ‘De inzet van gemeenten is waardvol en onmisbaar, maar de hulp die gemeenten kunnen bieden is per definitie eindig,’ merkt Noordzij op, ‘en dan hebben gemeenten ook nog zware financiële jaren voor de boeg. Daarom kunnen we dit grote maatschappelijke probleem alleen samen oplossen. Laten we de handen ineenslaan.’