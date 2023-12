Minder armoede, meer problematische schulden

Het aantal mensen dat in armoede leeft is afgenomen, maar het aantal huishoudens met problematische schulden neemt toe. Dit blijkt uit een voortgangsrapportage van demissionair minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen.

De armoedecijfers laten volgens de rapportage ‘een bemoedigend beeld zien,’ aldus de voortgangsrapportage Aanpak geldzorgen, armoede en schulden, die de minister woensdag naar de kamer stuurde. Tegelijkertijd wordt er meer dan voorheen een beroep gedaan op sociale voorzieningen. Ook steeg het aantal mensen met problematische schulden met 10 procent. Voor de doelstellingen in de aanpak wordt gewerkt met de armoedecijfers van het Centraal Plan Bureau (CPB) en de schulden- en armoedecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Energietoeslag dempte armoedecijfers

Volgens het CPB leefde in 2023 4,8 procent van de mensen in armoede. In 2015 was dit 6,3 procent. Het aantal kinderen dat in armoede leefde bedroeg in 2023 6,2 procent, ten opzichte van 9,1 procent in 2015. De daling is vooral een gevolg van kabinetsmaatregelen afgelopen jaar om de hoge energieprijzen te dempen. Inwoners met een laag inkomen kregen bijvoorbeeld een energietoeslag.

Om de kabinetsdoelstelling voor het verminderen van armoede te behalen, moet het cijfer dalen naar 3,15 procent in 2030. Onder kinderen moet de armoede terug naar 4,6 procent in 2025.

De verwachting is dat er in 2024 evenveel mensen in armoede zullen leven als dit jaar. In deze raming is de extra stijging van het wettelijk minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen echter nog niet meegenomen. De armoede onder de groep kinderen daalt volgend jaar naar verwachting verder naar 5,1 procent.

Problematische schulden

Het aantal huishoudens met problematische schulden hangt sinds 2015 rond de 8 procent van de huishoudens. In 2023 gaat het om 8,8 procent. De minister noemt deze cijfers in de voortgangsrapportage verontrustend. ‘De schuldencijfers zijn zorgelijk. Problematische schulden ontnemen mensen vaak ieder perspectief om hun leven vorm te geven. De onbetaalde rekeningen zorgen ervoor dat je nooit zorgeloos bent en de schulden je leven gaan bepalen,’ aldus Schouten.

In de cijfers is een stijging te zien van het aantal huishoudens met problematische schulden. Deze groei is volgens het CBS met name het gevolg van een stijging van geregistreerde problematische schulden bij de Belastingdienst en Dienst Toeslagen. De oorzaken van deze stijging liggen in de maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren, waaronder de opschorting van de invordering en de corona-uitstelregeling voor ondernemers, zo is het vermoeden.

Maatregelen kabinet

Het kabinet werkt aan verschillende maatregelen om schuldenproblematiek tegen te gaan. Zo is de standaard duur van een schuldregeling verkort, van drie naar anderhalf jaar. Daarnaast wordt er ingezet op vroegsignalering en is er een verbeterplan voor de gemeentelijke schuldhulpverlening om het bereik en de kwaliteit te verbeteren.

Meer hulpvragen

Ouders die niet goed rondkomen, kunnen hulp zoeken bij verschillende organisaties. Zij kunnen daar bijvoorbeeld een aanvraag doen voor een bijdrage aan de contributie van de voetbalclub of benodigdheden voor een verjaardagsfeestje. Verschillende initiatieven zagen afgelopen tijd flinke stijgingen in het gebruik en bereik. Zo was er bij stichting Leergeld sprake van een stijging van 22 procent, kreeg het Nationaal Fonds Kinderhulp 16,8 procent meer aanvragen en het Jeugdfonds Sport & Cultuur 19 procent. Stichting Jarige Job kreeg zelfs 57 procent meer verzoeken.