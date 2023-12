Project met baangarantie voor mbo’ers krijgt landelijk vervolg

Begin volgend jaar starten 19 burgemeesters in hun gemeente een project met een ‘AanDeBak’-garantie voor mbo’ers. Hiermee krijgt het succesvolle Rotterdamse programma ‘Gaan voor een Baan’ landelijk vervolg.

Dat schreef demissionair minister Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) vorige week in een brief aan de Kamer over het verbeteren van de aansluiting van het mbo op de arbeidsmarkt.

Gaan voor een baan

Het project ‘Gaan voor een Baan’ is onderdeel van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) en begeleidt kinderen al vanaf de basisschool zorgvuldig in hun opleidingskeuzes. Ze maken kennis met nieuwe vakgebieden die ze vanuit hun eigen omgeving nog niet kennen. Dat helpt hen later bewuster te kiezen voor een passende opleiding in een kansrijke(re) sector. Dankzij de AanDeBak-garantie van Gaan voor een Baan zijn jongeren bij de start van hun mbo-opleiding al zeker van een baan, in bijvoorbeeld de techniek, zorg of kinderopvang.

Het werkt, ziet Edwin Cornelisse van NPRZ. ‘Het geeft jongeren in wijken met veel problemen een vliegende start op de arbeidsmarkt,’ vertelt hij aan OPEN Rotterdam. Het helpt al 10 jaar jongeren uit Zuid aan een baan ‘We zijn hartstikke trots dat dit nu landelijk wordt opgepakt.’ En dat terwijl er eerder kritiek was op het opleidingsprogramma.

Meer gemeenten AanDeBak

Vanaf 2024 gaan 19 andere gemeenten aan de slag met soortgelijke projecten. Het gaat om burgemeesters die samenwerken in het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV). Zij kijken begin volgend jaar, samen met scholen en regionale werkgevers, hoe in hun gemeente een project met baangarantie vanaf de basisschool kan worden uitgerold. Het gaat onder andere om Amsterdam, Eindhoven, Breda en Arnhem. De verkenning moet klaar zijn in april.

In onder meer Leeuwarden, Roosendaal, Zaandam en Tilburg zijn al concrete plannen voor baangaranties als onderdeel van de lokale NPLV-aanpak. Daarnaast wordt in de eerste helft van 2024 verkend hoe de inzet van baangaranties voor jongeren kan worden uitgebreid naar andere gebieden van het NPLV.

Win-win

‘Kansrijk opleiden in de vorm van een loopbaanoriëntatie- en begeleidingsprogramma vanaf de basisschool, in combinatie met baangaranties.’ Dat is volgens de burgemeesters in het NPLV-programma een belangrijke bouwsteen voor het verbeteren van het toekomstperspectief van jongeren. Vooral het stimuleren om een eigen weloverwogen studiekeuze te maken, is een grote meerwaarde. Hiermee vergroten jongeren in kwetsbare gebieden hun kansen op de arbeidsmarkt. Voor werkgevers is het een interessant project omdat zij jong talent aan zich weten te binden, door het geven van baangaranties in door hen geselecteerde opleidingen.