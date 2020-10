Alternatieve locaties voor opvang daklozen in coronawinter

Hier aan het Spaarne in Haarlem komt het opvangschip te liggen.

Met de winter in aantocht is de richtlijn voor de opvang van dak- en thuislozen in coronatijd aangepast. Door het inrichten van de opvang volgens coronaregels en de winterkouderegeling kan het nodig zijn dat gemeenten en aanbieders op zoek moeten naar alternatieve locaties. In Haarlem wordt bijvoorbeeld een passagiersschip gebruikt en in Den Haag een voormalig verzorgingstehuis.

De aangepaste richtlijn opvang dak- en thuisloze mensen corona en winterkouderegeling biedt gemeenten handvatten voor de huidige fase van de crisis in combinatie met het herfst- en winterseizoen waarin meer daklozen opgevangen zullen worden. Deze vervangt de eerdere coronarichtlijn voor daklozenopvang.

De maatschappelijke opvang valt onder de uitzonderingsregel voor het maximumaantal van 30 personen binnen. Het is toegestaan om meer mensen binnen op te vangen met 1,5 meter afstand tussen de bedden. Slaapplekken voor grotere groepen mensen moeten zoveel mogelijk worden opgedeeld in kleinere compartimenten.

Meer maatregelen

In lijn met de corona-aanpak kunnen er op regionaal niveau nog aanvullende maatregelen worden genomen die ook de maatschappelijke opvang raken. In het geval van een landelijke lockdown met het advies ‘blijf binnen’ worden gemeenten weer opgeroepen de opvang te openen voor niet-rechthebbende daklozen. Dat zijn mensen die niet via de Wmo recht hebben op opvang, maar bijvoorbeeld wel op straat zijn gezet.

Winterkouderegeling

De winterkouderegeling is een wettelijke plicht van gemeenten die voorkomt dat mensen die op straat leven door vrieskou ernstige gezondheidsrisico’s lopen. Wanneer de gevoelstemperatuur op of onder het vriespunt ligt, moeten ze iedereen een plek bieden waar zij veilig en warm kunnen overnachten.

Om de winterkouderegeling ook dit jaar uit te kunnen voeren moeten gemeenten en aanbieders op zoek naar alternatieve locaties. De reguliere opvang zit vanwege de coronaregels meestal al vol of biedt niet genoeg ruimte. Het Rijk vraagt gemeenten de samenwerking op te zoeken als locaties in de stad niet toereikend blijken te zijn. Aan regiogemeenten de vraag om kenbaar te maken welke locaties beschikbaar zijn in de regio .

Registreren

Tijdens de winterkouderegeling is de toegang tot de opvang laagdrempeliger en worden mensen niet altijd geregistreerd. Nu gelden echter extra regels. Mensen die gebruik maken van de opvang moeten zich nu wel registreren, zodat contact met hen kan worden opgenomen als een corona-uitbraak plaatsvindt.

Op een schip

De gemeente Haarlem gaat extra opvangplaatsen aanbieden op een passagiersschip dat vanwege de coronamaatregelen niet vaart. Het schip ligt in het Spaarne in Haarlem-Noord op de plek waar normaalgesproken boten met vakantievierders aanmeren. De extra opvangplaatsen zijn beschikbaar van 1 november tot en met 15 maart 2021.

Dit jaar kon in de bestaande voorzieningen het aantal opvangplaatsen voor de winter niet worden verhoogd, vanwege de 1,5 meter afstand. De afgelopen maanden kon de gemeente ook niet alle daklozen in de bestaande opvangvoorzieningen plaatsen. Op het schip is plaats voor gemiddeld 35 personen en maximaal 50 personen.

Daklozen krijgen een eigen kamer waar ze dag en nacht kunnen zijn. Er zijn altijd begeleiders aan boord. ‘Waar nodig wordt beveiliging ingezet om aan boord en in de directe omgeving overlastgevend gedrag tegen te gaan,’ aldus de gemeente. Ook bieden de eenpersoonskamers op de boot een goede mogelijkheid om mensen in quarantaine te plaatsen.

Voormalig verzorgingstehuis

De gemeente Den Haag biedt deze winter bij vrieskou een slaapplek in een voormalig verzorgingshuis. De opvang biedt een avondmaaltijd, douche, slaapplaats en een ontbijt de volgende ochtend. Tijdens de winterkouderegeling is er zorg, begeleiding en beveiliging aanwezig.

Het aantal daklozen in Den Haag stijgt sneller dan het aantal beschikbare opvangplekken en door de coronapandemie kunnen er minder mensen op één locatie worden opgevangen. De maatschappelijke opvang moet daarom fors worden uitgebreid, aldus de gemeente. ‘Er zitten nu ongeveer 370 personen en 60 gezinnen in de noodopvang. Voor nog eens 180 mensen die in aanmerking komen voor onderdak is nu geen plek en is opvang nodig, zeker met de winter voor de deur.’

Er is in de afgelopen maanden gezocht naar locaties, verspreid over de stad, waar zorg en begeleiding op maat mogelijk is. Met zorgaanbieders en woningcorporaties is bijvoorbeeld afgesproken dat er 89 woningen voor thuislozen beschikbaar zijn.

Tijdelijke woningen

De twaalf tijdelijke woningen voor dak- en thuislozen in Den Bosch op het terrein van het Cementrum blijven tot 1 mei 2021 staan. ‘De coronacrisis is nog niet voorbij en de winter komt eraan. Daarom blijven de tijdelijke woningen langer staan. We bekijken ook of we tijdens de winter daklozen in hotels onder kunnen brengen.’