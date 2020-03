Coronarichtlijn voor daklozenopvang

Gemeenten moeten er de komende tijd voor zorgen dat nachtopvang voor dak- en thuislozen beschikbaar blijft. Ook moeten er overdag plekken zijn waar mensen zonder woon- of verblijfplaats terechtkunnen voor een maaltijd, om warm te worden of naar de wc te gaan.

Dat staat in een nieuwe richtlijn van het ministerie van Volksgezondheid (VWS). Staatssecretaris Paul Blokhuis stelde de richtlijn op na overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en branchevereniging Valente. ‘In deze tijden van crisis is de groep dak- en thuisloze mensen extra kwetsbaar en mogen we hen niet uit het oog verliezen,’ aldus Blokhuis. ‘Dit vraagt veel van gemeenten en opvangorganisaties. Ik blijf nauw in contact met gemeenten en hulpverleners over wat deze richtlijn voor hen betekent in de dagelijkse praktijk.’

Aparte ruimte

In de opvang is het belangrijk dat de landelijke richtlijnen, zoals het houden van anderhalve meter afstand, in acht worden genomen. ‘Ook legt de richtlijn uit hoe om moet worden gegaan met dak- en thuisloze mensen die klachten vertonen,’ aldus VWS. ‘Bij verdenking van een besmetting met het coronavirus moet iemand in een aparte ruimte worden geplaatst om uit te zieken.’

De eigen bijdrage die geldt voor de daklozenopvang, blijft in stand. Gemeenten kunnen wel besluiten deze voorlopig te verlagen of te schrappen. Als gemeenten door de richtlijn extra kosten moeten maken, springt het Rijk financieel bij, meldt ANP.

Extra opvangplekken in Amsterdam

In Amsterdam komen extra plekken beschikbaar voor dak- en thuislozen. De gemeente opent een sporthal waar honderd mensen terechtkunnen. De locatie is bedoeld voor zowel mensen die al langere tijd dakloos zijn, als mensen die recent hun huis zijn kwijtgeraakt door bijvoorbeeld echtscheiding of verlies van hun baan.

Naast de plekken in de sporthal komen, vanwege de grotere vraag nu, nog 150 plaatsen beschikbaar. Het gaat om bestaande plekken die nu worden opengesteld. De gemeente verdeelt de dak- en thuislozen over meerdere locaties om het risico op besmetting met corona zo veel mogelijk te minimaliseren. Amsterdam beschikt over ruim 6000 opvangplekken voor dak- en thuislozen. In de wintermaanden ligt dat aantal nog wat hoger.

Eerste quarantainelocatie

Uit een inventarisatie van NRC onder tien grote gemeenten in Nederland blijkt dat alle gevraagde gemeenten hun zorg voor dak- en thuislozen afgelopen week hebben aangepast. In Utrecht is de eerste quarantainelocatie voor daklozen gereed. Het speciale pand van het Leger des Heils biedt tijdelijke noodopvang voor daklozen die in isolatie moeten omdat ze mogelijk besmet zijn met het coronavirus. Dak- en thuislozen worden door de organisatie extra scherp in de gaten gehouden.

‘Thuisblijven, hoe dan?’

Onder de naam ‘Thuisblijven, hoe dan?’ is het Leger des Heils ondertussen een campagne gestart om aandacht te vragen voor de situatie van dak- en thuislozen, die door het coronavirus nog ernstiger is geworden. Veldbedjes in een lege sporthal lossen het tekort aan woonruimte niet op, aldus Cornel Vader, voorzitter van de stichtingsdirectie Welzijns- en Gezondheidszorg Leger des Heils. Kwetsbare mensen met een vaak zwakke gezondheid zitten momenteel noodgedwongen in één ruimte.

Het Leger des Heils zegt alle moeite te doen om de bijna 40.000 daklozen van straat te halen, maar de opvang is overvol en de doorstroom naar een eigen onderkomen is nihil. ‘Met iedere uit de grond gestampte noodopvang – hoe belangrijk ook – wordt schrijnend duidelijk hoeveel mensen er momenteel zonder huisvesting zitten. En zij vormen daarmee, in deze coronacrisis, een risico voor zichzelf en anderen.’ Er zijn volgens Vader nu 10.000 woningen nodig. Op die manier wordt de grote druk op de opvanglocaties verlicht en wordt er doorstroom gecreëerd.