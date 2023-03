‘Roeien met riemen die we hebben’ in crisisnoodopvang

Gemeenten ‘roeien met de riemen die ze hebben’ in de crisisnoodopvangen voor asielzoekers, zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Ze doen volgens een woordvoerder ‘hun stinkende best om ervoor te zorgen dat de dagelijkse gang van zaken geregeld is’, zoals bijvoorbeeld voldoende eten voor de bewoners.

De VNG reageert op een waarschuwing van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Die stelt dat asielzoekers in de crisisnoodopvangen grote gezondheidsrisico’s lopen. Waarom dat zo is zetten ze op een rij in een factsheet. Onder meer doordat het sanitair soms niet schoon wordt gemaakt, kinderen mogelijk niet worden ingeënt tegen bijvoorbeeld mazelen en medische hulp alleen bij spoed beschikbaar is. Ook is deze vorm van opvang niet geschikt voor mensen met psychische problemen.

‘Ze horen niet in de crisisnoodopvang te wonen,’ benadrukt de IGJ, ‘maar dat gebeurt wel.’ De onzekerheid en de leefomstandigheden in de noodopvang kunnen juist zorgen voor extra mentale druk. Het is niet mogelijk om asielzoekers door te verwijzen naar de ggz, tenzij er echt acute problemen optreden. Deze kwetsbare mensen moeten zo kort mogelijk in de crisisnoodopvang wonen, stelt de IGJ.

Maanden

Gemeenten regelen de crisisnoodopvang, waar asielzoekers naartoe gaan als er nergens anders plek is. De locaties zijn ongeschikt om langer dan een week in te verblijven, maar asielzoekers wonen er soms maanden. De IGJ wil dat het ministerie van Justitie en Veiligheid, het COA, de GGD’en en de gemeenten de situatie in de crisisnoodopvang verbeteren.

‘Het is crisisopvang,’ benadrukt de woordvoerder van de VNG. Dat wil zeggen dat gemeenten proberen de meest basale zaken te organiseren, maar de ‘vraag is dan ook hoeveel energie je daarnaast nog hebt voor optimalisatie van die crisisnoodopvang. Van belang is dat we deze crisis beëindigen,’ zegt de woordvoerder. Hij verwijst daarvoor naar onder meer de zogenoemde spreidingswet, die ertoe moet leiden dat asielzoekers gelijkmatiger over gemeenten worden gespreid.

Herkenbaar

VluchtelingenWerk noemt de conclusies van IGJ ‘zeer herkenbaar en een belangrijke wake-upcall’, zowel voor gemeenten als voor asielstaatssecretaris Van der Burg. ‘Duidelijker wordt het niet: de manier waarop we vluchtelingen nu opvangen schaadt hun gezondheid ernstig,’ aldus de organisatie in een reactie.

Door de tijdelijke locaties zijn er momenteel geen vluchtelingen die in de buitenlucht de nacht doorbrengen voor de ingang van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daardoor is het gebrek aan opvangplekken ‘een onzichtbare crisis geworden’, aldus VluchtelingenWerk. Die wil dat gemeenten meer doen om vaste opvangplekken te regelen. Daarnaast zouden ze met de staatssecretaris de problemen op de noodopvanglocaties moeten aanpakken.