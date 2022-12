Crisisnoodopvang asielzoekers vaker verlengd

Veel gemeenten verlengen de duur van hun crisisnoodopvang, zoals Hendrik-Ido Ambacht, Eemsdelta, Purmerend en Petten. Dit vooral omdat er geen geschikte locaties zijn voor asielzoekers om door te stromen. Ook voor minderjarige asielzoekers wordt nog naarstig naar plekken gezocht.

De doorstroom van asielzoekers van Ter Apel naar andere opvanglocaties is wel in een opgaande lijn, meldde staatssecretaris Van der Burg onlangs. Hiervoor zijn langere tijd opvanglocaties nodig, maar dat is niet zomaar geregeld en daarom wordt nog een extra beroep op crisisnoodopvang gedaan. Via de Veiligheidsregio’s zijn gemeenten verzocht om de opvang in de bestaande crisisnoodopvanglocaties te verlengen, omdat er op dit moment nog steeds te weinig locaties voor vluchtelingen zijn.

Drie maanden

Meerdere gemeenten geven gehoor aan die oproep. De komende maanden blijven de gemeenten Purmerend en Edam-Volendam in samenwerking met de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland onderdak bieden aan maximaal 450 asielzoekers. Begin oktober werd de crisisnoodopvang op bedrijventerrein Baanstee Noord opgezet, tot 1 januari 2023.

‘Het COA gaat volgens de informatie die nu beschikbaar is, vanaf 1 april 2023 zorgdragen voor de asielzoekers die worden opgevangen. Daarom blijven de gemeenten tot dan maximaal 450 gevluchte mensen een dak boven het hoofd bieden.’

Het is volgens de gemeenten nog niet duidelijk hoe de verantwoordelijkheid voor asielzoekers van de veiligheidsregio’s aan het Centraal Orgaan Asielzoekers wordt overgedragen. Wel is zeker dat het vanaf 1 juli volgend jaar niet meer is toegestaan mensen op te vangen in de tent op Baanstee Noord. De tent voldoet niet aan de eisen die dan aan crisisnoodopvang worden gesteld na een rechterlijke uitspraak.

Verlenging

Petten ontving van het COA het verzoek de crisisnoodopvang zes maanden langer open te houden dan gepland. Burgemeester Marjan van Kampen besloot daarom de opvang te verlengen tot 1 juli 2023. Ook Hendrik-Ido Ambacht verlengt de noodopvang tot die datum, net als Nijmegen en de gemeente Schagen de crisisnoodopvang in Petten.

In Tiel wordt de noodopvang voor asielzoekers verlengd tot augustus volgend jaar en het aantal plaatsen uitgebreid. Zaltbommel verlengt de crisisnoodopvang tot medio 2023.

De gemeente Eemsdelta verlengt de duur van de tijdelijke opvanglocatie in het Groningse Farmsum voor de tweede keer. De verlenging geldt voor een periode van twaalf maanden tot en met 31 december 2023. Op de locatie kunnen maximaal 160 bewoners worden opgevangen.

Minderjarigen

De Bilt breidt de noodopvang voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV’s) in Hollandsche Rading uit. Waar ze eerst zes minderjarige vluchtelingen opvingen, worden dat er achttien. Ook in 2023 wordt bekeken of er meer AMV’s opgevangen kunnen worden. Dit zal naar verwachting op een totaal van ongeveer 25 komen, aldus de gemeente.

Het blijft lastig om voldoende opvangplekken voor de minderjarige vluchtelingen te vinden. Berkelland kreeg de vraag om 50 tot 80 AMV’s op te vangen in het dorp Rekken. Voor een periode van tien jaar. Het college wil hieraan meewerken, maar dan voor 44 jongeren en een periode van twee jaar.

‘Met dit besluit zijn wij als college van mening dat we als gemeente onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen voor de opvang van asielzoekers. Tegelijkertijd komen we zoveel als mogelijk tegemoet aan de wensen en zorgen vanuit de omgeving,’ aldus burgemeester Joost van Oostrum. De gemeente gaat hierover in gesprek met het COA.