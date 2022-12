65 miljoen euro voor actieplan tegen dakloosheid

Het kabinet komt met het Nationaal Actieplan Dakloosheid, waar 65 miljoen euro voor wordt uitgetrokken. Hiermee moet in 2030 iedereen in Nederland een dak boven zijn hoofd hebben.

Afgelopen maandag hebben staatssecretaris Van Ooijen (VWS) en ministers Schouten (Armoedebeleid) en De Jonge (Volkshuisvesting) het Nationaal Actieplan Dakloosheid Eerst een Thuis gepresenteerd. De 65 miljoen euro die het kabinet hiervoor reserveert komt bovenop de reguliere 385 miljoen euro die gemeenten ontvangen voor de maatschappelijke opvang.

De precieze besteding van de extra miljoenen wordt nog niet duidelijk uit de aankondiging.

Met het plan om dakloosheid te beëindigen per 2030, hoopt het kabinet te voldoen aan de ondertekende Lissabon Verklaring over dit onderwerp.

Wonen in de auto

Dakloosheid strekt verder dan de zwerver omringd door plastic tassen op een stuk karton, of de plaatselijke daklozenkrantverkoper. Zo leven in Amsterdam hele gezinnen in hun auto. Ook bivakkeren mensen met een baan, maar zonder huis, tijdenlang bij kennissen en vrienden op de bank. Of economisch daklozen komen terecht in tijdelijke opvang.

In de overspannen woningmarkt blijkt het voor mensen die om welke reden dan ook geen woning hebben, vaak onmogelijk een dak boven hun hoofd te vinden.

Te veel daklozen

Volgens Van Ooijen telt ons land momenteel ‘een te groot aantal’ dakloze mensen. ‘Veel jongeren en volwassenen hebben mij verteld over hun ervaringen,’ zegt de staatssecretaris. ‘De verhalen over wat zij hebben meegemaakt grijpen mij aan. Zoals mensen die noodgedwongen hun huis moeten verlaten door schulden. Of de enorme drempel die je kunt ervaren om aan te kloppen voor hulp.’

De verhalen zijn uniek, vervolgt hij. ‘Maar wat deze mensen met elkaar gemeen hebben, is de behoefte op een eerder moment gezien en gehoord te worden.’

‘Andere aanpak’

In een Kamerbrief lichten de bewindslieden het plan toe. ‘Het structureel terugdringen van dakloosheid vraagt om een fundamenteel andere kijk op de aanpak van dakloosheid, een paradigmaverschuiving. Het betekent dat beleid niet is gericht op maatschappelijke opvang, maar dat veel steviger wordt ingezet op het voorkomen dat mensen dakloos raken.’

Onderzoek wijst uit dat het terugdringen van dakloosheid het meest succesvol is wanneer er rigoureuze keuzes worden gemaakt. Daarom zijn ‘leidende principes’ geformuleerd op basis van de methode Housing First. Ook andere adviezen zijn hierin meegenomen.

De principes, bijvoorbeeld ‘respect voor keuze en eigen regie van mensen’, zijn volgens het kabinet nodig als kompas voor het daklozenbeleid de komende jaren. Daarnaast zijn er ‘inhoudelijke actielijnen’ uitgestippeld, zoals het versterken van de bestaanszekerheid met borging van het bestaansminimum.

Samenwerking

Het actieplan zou vragen om ‘intensieve samenwerking’ tussen het Rijk, gemeenten, woningcorporaties, zorgaanbieders, cliëntenorganisaties, wetenschappers, ervaringsdeskundigen, belangenorganisaties, burgers en andere relevante lokale en landelijke (publieke en private) belanghebbenden. Daarvoor zijn de volgende bestuurlijke afspraken tussen zorgaanbieders, gemeenten, woningcorporaties en het Rijk op papier gezet.

Eind 2023 wordt de Kamer geïnformeerd over de voortgang.