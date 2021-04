Economisch daklozen krijgen onderdak in kantoorpand

De gemeente Amstelveen gaat inwoners die tijdelijk zonder woning zitten huisvesten in een kantoorpand. In het pand mogen ‘spoedzoekers’ een jaar verblijven om zo hun leven weer op de rit te krijgen. Ook in andere gemeenten, zoals Leiderdorp, Amsterdam en Rotterdam wordt geëxperimenteerd met huisvesting voor dak- en thuislozen.

In het kantoorpand zijn vijf tijdelijke woonplekken gerealiseerd. De woningen zijn bedoeld voor (potentieel) economisch dak- en thuislozen uit de categorie spoedzoekers. Denk aan iemand die vanwege een relatiebreuk samen met zijn of haar kinderen dakloos dreigt te worden of een jongere die dringend een woonplek nodig heeft en nog niet in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. Economisch daklozen zijn mensen die ondanks een baan of ander vast inkomen geen huis kunnen vinden.

Bewoners kunnen twaalf maanden in het kantoorpand terecht. ‘In deze periode krijgen zij de kans om hun leven weer op de rit te krijgen en zo een langdurige dakloosheid en een mogelijke sociale terugval te voorkomen,’ aldus wethouder Marijn van Ballegooijen. De huur bedraagt 260 euro per maand inclusief gas, water en licht en er zijn gedeelde badkamervoorzieningen.

Publiek-private samenwerking

De gemeente slaat hiervoor de handen ineen met de eigenaar van het pand en verschillende organisaties zoals een leegstandbeheerder en een platform voor publieke en private matchmaking. De Regenboog Groep, die onder andere ook voor de gemeente Haarlem opvang aan economisch daklozen faciliteert, begeleidt de huurders. ‘Een mooie publiek-private samenwerking waarmee mensen die dringend een tijdelijke woonplek nodig hebben worden geholpen en enige rust krijgen op weg naar een andere woning,’ aldus wethouder Rob Ellermeijer.

Positie economisch daklozen

Eerder liet Amstelveen al weten dat de gemeente de positie van economisch daklozen wil versterken. Dat schreef het college aan de gemeenteraad in reactie op een onderzoek dat zij door de GGD liet uitvoeren. Het aantal in Amstelveen is laag ten opzichte van Amsterdam. ‘Toch is economische dakloosheid een ernstig probleem vanwege het gebrek aan betaalbare huisvesting in de regio. De wachttijd voor een sociale huurwoning voor starters is inmiddels opgelopen naar 14 jaar,’ zo schreef de gemeente begin maart.

‘Blokhuisgelden’

De Amstelveense pilot wordt onder meer mogelijk gemaakt door de 200 miljoen euro die demissionair staatssecretaris Blokhuis eerder vrijmaakte voor de aanpak van dak- en thuisloosheid. De aanpak richt zich vooral op het beschikbaar stellen van extra woonplekken met begeleiding. Op 1 januari 2022 moeten er 10.000 extra woonplekken mét de benodigde begeleiding zijn. Dat is het streven van het (demissionaire) kabinet, gemeenten, corporaties en andere betrokken partijen in het overkoepelend plan van aanpak voor dak- en thuislozen.

Tijdelijk onderdak

Ook andere gemeenten wenden de middelen aan om het aantal economisch dak- en thuislozen terug te dringen. In Amsterdam startte in 2020 bijvoorbeeld de regeling ‘Tijdelijk Onder Dak’, een initiatief van de gemeente, verschillende woningcorporaties en De Regenboog Groep. Een nieuwe vorm van tijdelijk wonen voor een proefperiode van een jaar. Hierbij worden corporatiewoningen tijdelijk aan economisch daklozen verhuurd. In elke drie- of vierkamerwoning is plaats voor twee bewoners, met elk een eigen huurcontract. Na een jaar moeten de huurders zelf een meer permanente oplossing gevonden hebben. De woningen die hiervoor worden ingezet, zijn aan een opknapbeurt toe en worden binnen twee tot drie jaar gesloopt of gerenoveerd.

De regeling is ‘leegstandsbeheer’. Als er een woning leegkomt bij een van de deelnemende woningcorporaties, melden ze die bij De Regenboog Groep. De organisatie selecteert vervolgens twee personen van de wachtlijst. Zij krijgen ieder een eigen contract en schrijven zich in bij de gemeente Amsterdam. De regeling is zo succesvol dat de inschrijving inmiddels tijdelijk gesloten is.

Ook in Leiderdorp start binnenkort een proef voor spoedzoekers waarbij de gemeente samenwerkt met een woningcorporatie en een leegstandsbeheerder, zo is te lezen in het Leidsch Dagblad. Hierbij wordt een pand gebruiksklaar gemaakt en gestoffeerd, zodat er verschillende wooneenheden ontstaan. Zo wordt onderzocht of het bieden van tijdelijk onderdak een oplossing is voor wie dakloos dreigt te worden of tussen wal en schip valt als het aankomt op huisvesting.

Rotterdamse aanpak

De gemeente Rotterdam kwam vorige week ook in het nieuws vanwege hun aanpak van dak- en thuisloosheid. De gemeente hielp namelijk in een paar maanden honderd (economisch- en niet-economisch) daklozen aan een woning. Hoe ze dat deed? In ieder geval door samenwerking met en hulp van zorgaanbieders en woningcorporaties. Via een speciale taskforce krijgen daklozen versneld een woning. Daarnaast zijn er twee doorstroomvoorzieningen met begeleiding gerealiseerd. Wie niet meteen zelfstandig kan wonen, kan bijvoorbeeld tijdelijk terecht in een van de dertig studio’s met begeleiding door het Leger des Heils. Hierna kunnen zij met de juiste ondersteuning naar een eigen woning doorstromen. Daarnaast zet Rotterdam ook flink in op ondersteuning. Denk aan het op orde brengen van de basis, zoals een inkomen, een inventarisatie van schulden, een zorgverzekeringen en identiteitspapieren.

In Rotterdam lopen ook andere trajecten voor verschillende groepen waarbij een woning plus intensieve begeleiding centraal staat. Zo is er het Project010 voor dakloze jongeren en Housing First voor dakloze volwassenen. ‘Eind 2020 waren in totaal 50 deelnemers van Housing First bemiddeld naar 50 sociale huurwoningen. Ook de komende jaren gaan de vier grote woningcorporaties samen jaarlijks 50 woningen voor Housing First beschikbaar stellen aan dakloze Rotterdammers.’