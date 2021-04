Hulp bij complexe scheidingen nog in plan- en ontwikkelfase

Hoe ver zijn gemeenten in hun aanpak van complexe scheidingen? Oftewel het signaleren van problemen bij echtscheidingen en het organiseren van een degelijk hulpaanbod. Uit het eindrapport ‘stand van zaken gemeenten – Scheiden zonder Schade’ blijkt dat nog geen 10 procent daadwerkelijk beleid voert. Circa 80 procent zit nog in de plan- of ontwikkelfase.

Om zo min mogelijk kinderen de dupe te laten worden van de scheiding van hun ouders is twee jaar geleden het uitvoeringsprogramma Scheiden zonder Schade in het leven geroepen. Vanuit de ministeries van Justitie en van Volksgezondheid, in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In het kader hiervan kwam afgelopen november een handreiking beschikbaar: Hoe kunnen gemeenten scheidende ouders en hun kinderen helpen.

Vooral nog plannen

In opdracht van Scheiden zonder Schade onderzocht het bureau Significant Public waar gemeenten staan in hun aanpak van relatie- en scheidingsproblematiek, waar zij zoal tegenaan lopen en welke ondersteuningsbehoeften er vanuit gemeenten zijn. De eindrapportage geeft antwoord op deze vragen, op basis van vragenlijst die de lokale overheden invulden.

Ruim 80 procent van de ondervraagde gemeenten werkt aan een aanpak voor relatie- of scheidingsproblematiek. De helft daarvan is nog niet verder gekomen dan het plan. Maar 7 procent heeft daadwerkelijk een duidelijke aanpak geïmplementeerd en werkt momenteel aan ‘borging’ hiervan.

Aanpak complexe scheidingen

Ruim een derde (36 procent) van de gemeenten is vergevorderd in de ontwikkeling, de fase waarin plannen worden geïmplementeerd. Ruim een op de tien (12 procent) verkeert nog in ‘de verkennende fase’. Een kleine minderheid van 4 procent van de gemeenten geeft aan dat men zich bewust is van het thema, maar dat er nog helemaal geen concrete actie op het ontwikkelen van beleid is ondernomen.

Gemeenten met 50.000 tot 100.000 inwoners zijn gemiddeld genomen het verst in de ontwikkeling van beleid. Bijna 40 procent hiervan heeft plannen in een vergevorderd stadium en werkt aan de implementatie. Bijna de helft werkt een plan uit hoe de aanpak vorm te geven en zet hier al stappen in.

Grote achterblijvers

Bij de gemeenten met meer dan 100.000 inwoners, die geregeld samen optrekken als de G40, zegt een derde vergevorderd te zijn in de ontwikkeling. Maar opvallend is dat géén van hen een duidelijke aanpak heeft geïmplementeerd en werkt aan het borgen daarvan voor de toekomst.

Bij de kleine en middelgrote gemeenten hebben respectievelijk 8 en 9 procent een duidelijk beleid geïmplementeerd. De gemeenten die nog geen concrete acties hebben ondernomen, tellen allemaal minder dan 50.000 inwoners.