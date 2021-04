Vier bijzondere initiatieven in coronatijd

Een herdenkingsbos als blijvende herinnering, een bedankje aan stille helden en een digitale tentoonstelling met ervaringen van inwoners. Het zijn voorbeelden van gemeentelijke initiatieven die handen en voeten geven aan de impact van de coronapandemie.

De coronapandemie en de bijbehorende maatregelen raken iedereen. Sommigen verloren in coronatijd geliefden, anderen hebben te maken met veranderende omstandigheden. Hoe sta je daar als gemeente bij stil? Vier bijzondere initiatieven van gemeenten die hier elk op een andere manier aandacht aan besteden.

Bomen als blijvende herinnering

De gemeente Zevenaar plant veertien bomen als blijvende herinnering aan deze coronaperiode. De keuze is daarbij gevallen op walnotenbomen. ‘Een symbool van wijsheid, liefde, vruchtbaarheid en bescherming. Walnoten hebben een harde schil en een zachte binnenkant. Een mooie verwijzing naar de krachtige kernen van onze gemeente, die gemaakt worden door de mensen die er wonen,’ aldus de gemeente.

De bomen worden in de verschillende kernen van de gemeente geplant. De locaties zijn bepaald in overleg met de dorpsraden. Alle bomen krijgen een plaquette met daarop de tekst ‘Deze boom is een blijvende herinnering aan een bijzondere tijd.’ Er ligt ook een plan voor ontwikkeling van een fietsroute die de ‘coronabomen’ met elkaar verbindt.

Stille helden

De Utrechtse raad trok er recent op uit om ‘stille helden’ te bedanken voor hun inzet tijdens de coronacrisis. ‘De docent die al twintig jaar voor de klas staat en nu noodgedwongen online lesgeeft. De medewerkers van de gemeente die de klok rond werken om alle Tozo-aanvragen te verwerken. De boa’s, buurtsportcoaches, jongerenwerkers, wijkagenten, huisartsen…’ Zo bezochten raadsleden bijvoorbeeld het buurtteam Jeugd en Gezin in Overvecht.

De raad roept ook de hulp in van inwoners. Zij kunnen hun stille held bedanken door een kaartje te bezorgen, of in de brievenbus van het stadhuis te stoppen. De gemeente zorgt er vervolgens voor dat de kaarten op het juiste adres belanden. Utrecht stuurde trouwens eerder ook al 190.000 ansichtkaarten met Nijntje erop om haar inwoners een hart onder de riem steken.

Digitale tentoonstelling

In de digitale tentoonstelling Corona in de Stad van het Amsterdams Museum zijn de alledaagse verhalen en ervaringen van Amsterdammers te zien. Inmiddels bezochten al meer dan 100.000 mensen de online tentoonstelling. Sinds kort is er ook een zaal met verschillende verhalen die de gemeente Amsterdam verzamelde. Denk bijvoorbeeld aan het lied over Amsterdam van Leonie van der Klein en een essay van Abdelkader Benali. Het thema is de veerkracht van de stad en haar inwoners.

Ook het Hart van Troost kreeg in de zaal van de gemeente een plek. Het hart voer vorig jaar ’s avonds over de Amstel. Inwoners die in coronatijd een dierbare verloren, konden er een bloem achterlaten met een persoonlijke boodschap voor degene die ze missen. ’s Avonds verlichtten honderden ledlampjes het hart.

Bos van hoop en troost

De gemeente Den Bosch realiseert een gedenkplek voor coronaslachtoffers en hun nabestaanden. De plek draagt de naam ‘Bos van hoop en troost’ en komt bij de ingang van een nieuw aan te leggen voedselbos. Dit bos staat volgens de gemeente symbool voor (jong) leven en voeding. Bij de entree komt een ontmoetings-, gedenk- en rustplek met zitplaatsen.

Burgemeester Jack Mikkers en wethouder Mike van der Geld: ‘Corona is nog niet voorbij en het virus heeft ons verdriet gebracht en doet dat nog steeds. Daarom verwelkomen we nu deze plek. Samen tegen corona komt ook hier tot uitdrukking. Het wordt een gedenkplek waar die gezamenlijkheid geboden en gevoeld kan worden. Een mooie groene omgeving om te zijn en ontmoeten, die troost en hoop biedt aan iedereen die er wil zijn.’

Ook is een korte documentaire ontwikkeld over de impact van een jaar corona in de gemeente. Deze werd uitgezonden via de lokale omroep. ‘We kozen voor een filmische bijdrage omdat het helaas niet mogelijk is een fysiek bezinningsmoment (met publiek) te houden.’

