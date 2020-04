Aanpak daklozen: 200 miljoen voor woonplekken met begeleiding

Het kabinet komt met 200 miljoen euro over de brug voor de aanpak van dak- en thuisloosheid in 2020 en 2021. Die richt zich vooral op het beschikbaar stellen van extra woonplekken met begeleiding. Centrumgemeenten die hun plan klaar hebben kunnen op 1 juni direct met de uitvoering starten.

Staatssecretaris Blokhuis van Volkgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) maakte dit vandaag bekend. ‘Door de 200 miljoen euro voor de aanpak van dakloosheid nu toe te kennen, kunnen gemeenten al een aantal voorbereidende acties in gang zetten. Op 1 juni is het geld beschikbaar en dan kan direct met de uitvoering worden gestart.’

In 21 centrumgemeenten maatschappelijke opvang werden concrete plannen ingediend waar zij gelijk in juni mee aan de slag kunnen. De overige gemeenten krijgen volgens Blokhuis de mogelijkheid om de uitvoering volgend jaar op te pakken. Het definitieve plan van aanpak om dak- en thuisloosheid terug te dringen, in samenwerking met de ministeries van Binnenlandse- en Sociale Zaken, volgt later dit voorjaar.

Niet langer wachten

‘De urgentie om dak- en thuislozen beter te helpen is hoog, daar kunnen we niet langer mee wachten,’ aldus Blokhuis. ‘Daarom ben ik blij dat we hier nu concreet werk van gaan maken, samen met gemeenten, woningcorporaties, cliëntenorganisaties en zorgaanbieders. Doel is dak- en thuisloosheid zoveel mogelijk te voorkomen en mensen zo snel mogelijk aan een eigen woonplek met begeleiding te helpen.’

Het bericht komt twee dagen na het kritische advies van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) op het huidige beleid, ‘Herstel begint met een huis’. Daarin wordt een structureel andere aanpak, gericht op preventie en huisvesting bepleit. Het advies was door VWS aangevraagd in verband met de verdubbeling van het aantal dak- en thuislozen sinds 2009. In een reactie op het rapport noemde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) al dat er geld voor actiepunten van gemeenten beschikbaar zou komen.

Centrumgemeenten

De nieuwe aanpak van dak- en thuisloosheid die Blokhuis voor ogen heeft lijkt redelijk in lijn te liggen met het advies van de RVS. Maar de basis is de aangeleverde informatie vanuit de centrumgemeenten maatschappelijke opvang. ‘Hiermee sluit de aanpak dus zoveel mogelijk aan op de plannen en behoeften van gemeenten,’ aldus Blokhuis. Kritiekpunt van de RVS was juist dat het kabinet te sterk naar de centrumgemeenten keek. ‘Voor maatschappelijke opvang is dat misschien logisch, maar voor de Wmo is de governance niet regionaal, maar lokaal georganiseerd,’ aldus de raad.

Opvang tijdens de coronacrisis

Blokhuis blijft ondertussen nauw in contact met gemeenten en hulpverleners over de opvang van dak- en thuislozen tijdens de coronacrisis. ‘Bovendien maakt de huidige crisis duidelijk dat we de hulp voor deze kwetsbare groep onvoldoende op orde hebben. Iedereen moet momenteel zoveel mogelijk binnenblijven, maar deze mensen kúnnen vaak niet eens binnen blijven.’ Eind maart stelde hij samen met VNG, Valente, COMO, RIVM en IJG een coronarichtlijn voor daklozenopvang vast.

Gemeenten en het Leger des Heils zijn ondertussen druk bezig met alternatieve vormen van opvang in coronatijd. Bij het stadion van voetbalclub ADO Den Haag komt een tijdelijke unit voor dak- en thuislozen met het coronavirus in portocabins. Eind deze week start de opbouw. De gemeente noemt het ‘vervangende thuisisolatie’. Ook Utrecht opende een tijdelijke noodopvang voor daklozen die mogelijk besmet zijn met het virus. Op deze locatie gaan ze dan in isolatie.

Dak- en thuislozen die niet besmet zijn worden in Maastricht tijdelijk opgevangen in de voormalige gevangenis Overmaze, omdat de er in de reguliere opvang te weinig ruimte is om afstand te houden. Er is plaats voor maximaal vijftig mensen. Amsterdam heeft net als veel andere gemeenten extra opvangplekken in sporthallen ingericht.