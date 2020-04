Gemeenten zien toenemende drukte en herhalen: ‘blijf thuis’

Vanuit het hele land komen dit weekeinde meldingen binnen over toenemende drukte op straat en in parken. Met Koningsdag in het vooruitzicht wijzen gemeenten erop dat de coronamaatregelen onverkort van kracht zijn. ‘Blijf thuis.’

De meldingen zijn onder meer afkomstig uit de zwaar door corona getroffen provincie Noord-Brabant. Inwoners van Tilburg bijvoorbeeld togen richting centrum, waar de winkels hun deuren mochten openen. ‘De gemeente vindt het fijn dat de winkels open kunnen zijn en dat zij in deze moeilijke tijden nog iets kunnen verkopen. Maar het is nu niet verstandig om met grote groepen in het centrum te gaan lopen shoppen,’ schrijft de gemeente.

Ook via sociale media herinnert Tilburg nog maar eens aan de regels.

Iets verderop in Den Bosch lijkt de situatie niet veel anders te zijn.

In Oost-Nederland idem dito. ‘Mensen zijn het thuiszitten zat,’ aldus een middenstander in de lokale krant. Burgemeester Sander Schelberg van Hengelo schrok ervan.

Ook in meerdere plaatsen in Zuid-Holland was het prijs. Bij bekende trekpleisters in Rotterdam en Den Haag werd drukte gemeld, maar ook elders liet de naleving te wensen over, constateert burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht, tevens voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Meerdere gemeenten wijzen erop dat óók maandag, Koningsdag, het niet de bedoeling is dat mensen elkaar gaan opzoeken. ‘Blijf thuis’ dus, wel is een alternatief programma bedacht. Traditionele vrijmarkten bijvoorbeeld, horen er dit jaar niet bij.

